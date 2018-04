Foťák, hudba i hry v jednom. První dojmy ze špičkových Sony Ericssonů

Exkluzivní společnosti se dostalo novým modelům Sony Ericssonu představeným v rámci CommunicAsia v Singapuru. Představila je místní herecká star Lee Min Jung a s ní světově známý iluzionista Cyril. Byla to společnost skutečně stylová, protože všechny tři nové modely mají ambici stát se skutečnými hvězdami v portfoliu Sony Ericssonu. Za pozornost určitě stojí, že se Sony Ericsson vydal podobnou cestou jako Samsung, a novinky tak nesou, kromě číselných označení, i jména.

Satio je zřejmě nejvybavenějším Sony Ericssonem všech dob. Je postavený na operačním systému Symbian S60 a nabídne 12Mpx fotoaparát. Aino cílí především na fanoušky hudby, nabídne sdílení hudby přes wi-fi a přístup k obsahu na herní konzoli PlayStation 3. Trojici doplňuje hravý yari, který dokáže snímat pomocí kamery pohyby hráče, a hraní na mobilu dát tak úplně novou dimenzi. Ačkoli ale každá z novinek míří na trochu jiné uživatele, díky nové koncepci Entertainment Unlimited už i fotomobil Cybershot nabídne kvalitní přehrávání hudby a naopak Aino, patřící do řady Walkman, velmi slušný foťák.

Dotykový symbian a 12 mega

Po nepříliš výrazném modelu C905 má vrátit satio Sony Ericsson na pozici krále mezi fotomobily. Pokud jde ale o rozlišení 12 megapixelů, stihl ho už předběhnout Samsung. Dobrou zprávou pro všechny uživatele je fakt, že Sony Ericsson v trojici nových modelů opustil dražší karty Memory Stick a přešel na rozšířenější (a levnější) Micro SD. Příjemným překvapením při prvním setkání se s modelem Satio byly rozměry. Přece jen C905 působil poněkud robustně. Satio s tloušťkou těsně přes 13 milimetrů je na tom o poznání lépe. Ani 126 gramů váhy nebude zřejmě problémem. Telefon bude dostupný ve třech barvách, přičemž v reále mu jednoznačně nejvíc sluší bordó.

Ačkoli se Sony Ericsson neodhodlal použít AMOLED displej jako Samsung, 3,5“ displej s rozlišením 640 x 360 bodů působil skutečně velmi dobře. Je pravda, že Sony Ericsson předváděl jeho možnosti úmyslně v hodně temném prostředí, které jas, kontrast i sytost barev zvýrazňovalo. Přesto lze říci, že se displej tentokrát hodně povedl a filmy na něm vypadají velmi dobře.

Asi největší chloubou tohoto modelu je 12,1Mpx fotoaparát, který je doplněn xenonovým bleskem. Objektiv fotoaparátu není příliš velký a je schovaný za aktivní krytkou, díky níž satio vypadá zezadu opravdu jako fotoaparát. Dílenské zpracování celého telefonu působilo velmi dobře. Ve výbavě fotoaparátu nechybí ani pokročilejší fotografické funkce, jako je redukce červených očí, detekce úsměvu či obličeje. Zajímavé je dotekové ostření – stačí se dotknout na displeji v libovolném místě obrazu, na které chceme zaostřit, a fotoaparát se postará o zbytek. Odpadá tak pracné namačkávání a ostření na střed.

Kromě M2 karet opustil Sony Ericsson i neperspektivní Symbian UIQ. Satio je už postaveno na Symbianu S60 5th Edition. Jedná se tak o stejnou verzi operačního systému, jako má například Nokia Tube nebo chystaná N97. Bude zajímavé sledovat, na kolik budou vzájemně kompatibilní aplikace. Při krátkém seznámení působilo satio velmi svižným dojmem, reakce displeje na dotek byly přesné a telefon nijak přehnaně nezdržoval. Vzhledem k tomu, že se s největší pravděpodobností jednalo o předprodukční vzorky, vypadá to s rychlostí telefonu poměrně nadějně.

Satio má být skutečně špičkovým modelem, takže mu ve výbavě nechybí prakticky nic. V základní dodávce už bude software pro synchronizaci se serverem Microsoft Exchange, stejně jako programy pro práci s dokumenty Office. Kompletní paletu nabídne satio, i pokud jde o datové přenosy. Nechybí podpora wi-fi, ale ani 3G a HSDPA. Efektním doplňkem satia je i miniaturní stativ, který mu dodává punc fotografického profesionála.

PlayStation do kapsy

Také druhá z novinek nabídne skutečně impresivní výbavu. I tentokrát je k dispozici wi-fi doplněné 3G a HSDPA. V tomto případě jsou rychlá data možná ještě důležitější než v případě satia. Aino je totiž především hudebním telefonem, který navíc předpokládá sdílení obsahu (především hudby a videí) prostřednictvím internetu.

Kromě toho využívá technologie vytvořené původně Sony pro PlayStation Portable a umožňuje vzdáleně přehrávat obsah uložený na herní konzoli PlayStation 3. Vše lze dokonce nastavit tak, abyste si mohli hudbu s PlayStationu přehrát na mobilu i přes internet. Od svého obýváku tak můžete být stovky kilometrů.

Ovládání aina v sobě kombinuje dotykový displej a vysouvací klávesnici. Vysouvání působilo stabilně, mělo přiměřený odpor, aby se telefon dal pohodlně vysunout a zároveň nebylo vysouvání potenciálně problémovým místem. Součástí dodávky je zajímavě řešený dobíjecí stojánek, který usnadní například sledování videa. Displej je sice o kus menší než v případě satia (3“) a má také menší rozlišení (240 x 432 bodů), ale i tak na něm přehrávané filmy vypadají velmi slušně.

Telefon je dodáván ve dvou barevných provedeních. Černá působí možná až příliš konzervativně, zato s bílým vás nikdo rozhodně nepřehlédne. I tentokrát patří do základní výbavy synchronizace se serverem Microsoft Exchange.

I když je aino hudebním telefonem, dokáže produkovat velmi slušné fotky.

Experiment s absencí automatického ostření u hudebních telefonů se Sony Ericssonu zjevně příliš neosvědčil. Aino je proto vybaveno 8,1Mpx fotoaparátem, který nabídne nejen automatické ostření, ale také ostření dotekem podobně jako v případě satia. I tentokrát fotografickou výbavu doplňují funkce jako detekce obličeje, redukce červených očí či stabilizace obrazu.

Při hraní se zapotíte

Poslední z trojice novinek nese název Yari. Už jeho dvoubarevné provedení naznačuje, že se nejedná o příliš seriózní telefon. Tím ale nechceme naznačit nic negativního. Yari je prostě přístrojem pro všechny, kteří se s mobilem chtějí bavit. Loni předvedl Sony Ericsson v Singapuru herní mobily, které ve hrách využívaly pohybového senzoru, a uživatel tak musel při hraní s telefonem hýbat.

Letos se vše posunulo ještě o kus dál. U telefonu si teď doopravdy zasportujete a podobně jako s herní konzolí Wii se při hraní můžete i pořádně zapotit. Yari totiž snímá pohyby hráče prostřednictvím kamery nad displejem a automaticky je proměňuje v ovládání postavy. Pokud tedy chcete odehrát míček, nezbude vám než tenisový úder doopravdy provést.

V současné době by mělo být k dispozici šest her, které nový herní koncept podporují. Kromě tenisu je k dispozici například i box nebo jóga. Zástupci společnosti Sony Ericsson ale na tiskové konferenci tvrdili, že velmi rychle by měl počet dostupných her přesáhnout stovku. Nový způsob hraní není zdaleka tak zábavný jako v případě Wii. Přece jen displej telefonu je o něco menší než běžná obrazovka televize.

Navíc přenos pohybů prostřednictvím kamery nebyl – alespoň na předváděných prototypech – úplně plynulý. U jógy to pravda nevadilo skoro vůbec a u tenisu či boxu se pomalejší odezva dala akceptovat. Nicméně hraní nějakých více akčních her si na tomto telefonu zatím neumíme moc představit.

Ani v případě modelu Yari nelze dílenskému zpracování telefonu mnoho vytknout. I v tomto případě funguje vysouvací mechanismus velmi spolehlivě. Na druhou stranu, použité plasty působí trochu levně, což je patrné zejména v bílo-červeném barevném provedení. Subjektivně posunuje yari o kategorii níže také poměrně malý, pouze 2,4palcový, displej s rozlišením 240 x 320 bodů a 262 tisíci barev.

Je to možná škoda, protože i v tomto případě jde o velmi dobře vybavený telefon, kterému nechybí podpora 3G, a to včetně HSDPA nebo vestavěné GPS. Ani v tomto případě nemusí uživatel dělat příliš velké kompromisy, pokud jde o focení. Yari totiž nabídne 5Mpx fotoaparát, který je opět doplněn automatickým ostřením a dalšími funkcemi. Stejně tak mu ve výbavě nechybí kvalitní hudební přehrávač, který je možné ovládat pohybem.

Hudba, filmy a televize

Součástí konceptu Entertainment Unlimited není jen spojení toho nejlepšího z řad Walkman a Cybershot. Všechny telefony budou navíc dodávány s poměrně širokým multimediálním obsahem. Ten bude zahrnovat taháky z nabídky partnerských firem Sony Pictures a Sony Music, stejně tak jako mobilní verze her určených pro PlayStation.

Nabídka obsahu se bude v jednotlivých regionech lišit, ale všude by mělo platit, že uživatelé si budou moci zdarma stáhnout až tři filmy a také tři videoklipy. V současné době jsou přitom v nabídce Sony Entertainment stovky titulů, mezi nimiž nechybí ani hollywoodské trháky. Majitelé nových Sony Ericssonů si tak budou moci mimo jiné pustit například novinku Andělé a démoni nebo Quarantine.

Bude zajímavé sledovat, jak se k mobilnímu obsahu postaví zastoupení Sony v Česku. Nabídka knihovny pro oblast jihovýchodní Asie a Pacifiku totiž nezahrnuje jen mezinárodní hity a hvězdy, ale také lokální produkci a interprety. I proto se prezentace zúčastnila herečka Lee Min Jung. Bylo by jistě zajímavé kdybychom si v Čechách mohli kromě amerických stáhnout nějaký český film, případně třeba nové album Michala Horáčka nebo bratří Ebenů.