Fossil PDA - jaké hry zdarma můžete mít v hodinkách?

V dnešním přehledu si představíme pětici skvělých her, které si můžete zahrát na hodinkách Fossil Abacus. Uvidíte, že maličký displej nemusí být překážkou, pokud je hra dobře navržena a dobře se hraje. Všechny představované hry jsou navíc zdarma. Zahrát si je můžete samozřejmě i na všech ostatních palmech.

Asi vás nepřekvapí, že na tak malé obrazovce budou mít uplatnění spíše logické hry. Nejen displej, ale i rozmístění tlačítek zkrátka nedovolují vychutnat si závody rallye nebo střelbu na vesmírné lodi. Nejvíce uplatnění zde najdou hry ovládané výhradně stylusem, popřípadě neublíží ani součinnost jednoho hardwarového tlačítka.

Xr0w

Jedná se už o starší gamesku a pamětníci jistě ví, že zde máte čest s kvalitními piškvorkami. A jako třešničku na dortu i s funkcí multiplayer. Pokud se vám na začátku hry zdá být rozmezí polí příliš velké, můžete si jej zmenšit (nebo naopak) v sekci Options -> Rules. Nechybí ani takové „vychytávky“ jako vrácení tahu, uložení/nahrání rozehrané hry a výběr mezi třemi obtížnostmi.

Xr0w se hraje překvapivě pohodlně. Palmem řízeného protihráče nepřekvapíte ničím (to je zásadní rozdíl oproti hře s kamarádem), na něj vyzrajete pouze s promyšlenou strategií. Autorem hry je Michael Glickman. Protože jsou ale linky na jeho stránkách nefunkční, přidáváme přímý odkaz na download.

BoxMan

Mezi hrami pro Fossil Abacus by neměl chybět ani jeden ze zástupců slavné logické hry Sokoban. Pravidla jsou zřejmá. Vaším úkolem je dopravit všechny bedýnky na vyznačená místa. I přes tlačítkovou bariéru není problém vzít do ruky stylus a označit místo, kam se s panáčkem vydáte. A věřte, že je to mnohem rychlejší, než akci vyťukávat tlačítky.

Na spodní liště se nachází užitečná tlačítka, jako je restart, výběr úrovně (zde je určitě škoda, že můžete hrát třeba hned šesté kolo bez pokoření prvních pěti), počet tahů a vrácení tahu. Zatímco první úrovně jsou procházkou růžovou zahradou, další vám už dají pořádně zabrat. Hru vyrobil CRMobilIT.

Open Chess

Hra Open Chess je asi nejznámějším freeware šachovým simulátorem od dob, kdy legendární PocketChess přestal být nabízen pro PalmOS zdarma. Grafika není nijak oslnivá, ale svůj účel splňuje. Nebudete ochuzeni o hotseat multiplayer (i když zde bychom raději doporučovali sundat hodinky z ruky), funkci hint (nápověda) a vrácení tahu. Obtížnost nevybíráte klasickým způsobem, ale nastavujete čas, který dáte palmu k přemýšlení.

Při hře velmi provokuje Graffiti 2, za což ale autor nemůže, takže doporučujeme zadávání znaků před hrou vypnout. Figurkami posouváte kliknutím stylusu a dalším tapnutím na cílové políčko. Pokud chcete nějakou partii dohrát později, můžete si ji uložit. Hru zdarma nabízí autor Son Altesse.

SuLite One

Na hodinkách se skvěle hraje i Sudoku. My jsme si vybrali velice povedené zpracování SuLite One od firmy Onesir. Když hru spustíte poprvé, objeví se editor. Teprve když zabrousíte do menu, v kartě Game odstartujete hru výběrem jedné ze tří obtížností. Ještě než tak učiníte, výrazně doporučujeme zaškrtnout v Display preferencích položku Large Fonts. A už se můžete pustit do řešení.

Nebudete-li si jisti tahem, můžete si tlačítkem Hint nechat poradit, o jaké políčko byste se měli zajímat. A až budete v koncích úplně, tlačítko Solve vyřeší puzzle komplětně za vás.

Vexed

A na závěr našeho povídání si představíme a zároveň zavzpomínáme na logickou pecku Vexed. Cílem hry je nechat z hracího pole zmizet všechny kostičky. Každá má svůj symbol a ztratí se vždy, když vytvoříte minimálně pár sousedících kostek stejného symbolu. Ovšem jestli necháte zmizet dvě a na tu třetí zapomenete, jste bez šance dohrát celou úroveň.

Před hrou opět doporučujeme vypnout Graffiti 2, protože kostky přemisťujete táhnutím stylusu po displeji. Ve staženém balíčku naleznete obrovské množství úrovní, tudíž o výdrž není nouze. Pokud pomineme menší „sekání“, máte v hodinkách opravdu zábavného zabíječe času. O Vexedu jsme už psali dříve. Výrobcem je autor Ewan Spenc. Hru stáhnete ZDE.