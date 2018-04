Ford, Sprint PCS oznamují

Ford Motor Co. a operátor mobilní sítě Sprint PCS oznámili, že se chystají poskytovat vestavěné telefony ve vybraných modelech Lincoln. Vestavěné telefony mají umět hlasové a datové přenosy a mají jimi býti vybaveny vozy modelové řady 2001. Telefon bude možné používat i jako běžný mobilní přístroj mimo vozidlo.

Digitální síť Sprint PCS zajistí komunikační zázemí pro vozidlo stejně jako informační nabídku. Služby rozšíří stávající fordovský bezpečnostní systém RESCU (Remote Emergency Satellite Cellular Unit).

"Partnerství s Sprint PCS nám umožní umístit do aut dostupnou technologii nového milenia" říká Brian Kelley, president-ConsumerConnect a vice president-Ford Motor Company "toto není obvyklý vztah dodavatele a automobilky, jde o strategické partnerství a získají z toho hlavně naší zákazníci."



President Sprint PCS Andrew Sukawaty komentuje: "Spotřebitelé v USA chtějí přístup k hlasové komunikaci a k datům kdykoliv a kdekoliv. Sprint PCS a Ford jsou v té nejlepší pozici pro vytvoření produktu s hlasově aktivovaným datovým přístupem, hlasovou komunikací. Jsme potěšeni , že je to právě Ford, s kým budeme spolupracovat na přípravě mobilních služeb pro naše zákazníky".

Nový systém bude postaven okolo dvojpásmového, digitálního i analogového telefonu Motorola StarTac uzpůsobeného pro speciální potřeby systému RESCU a s kompletní nabídkou nových služeb Sprint Přístup na Internet i volání bude aktivováno hlasem.

"Současný systém, který Ford využívá, umožňuje automatické spojení v naléhavých situacích" zdůrazňuje Mike Ledford, celosvětový ředitel bezpečnostního systému ve Ford Motor Company "Teď bude moci náš zákazník získat informace a služby, které potřebuje, aniž by musel hledat telefon nebo pracovat s displejem počítače. Od prvního dne prosazuje Ford intuitivní, hlasem ovládané menu a příkazy, aby se snížila možnost chvilkové nepozornosti, tak nebezpečné v silničním provozu."

"V devadesátých letech jsme byli svědky expanse Internetu a léta "dablou" přinesou kontinuální připojení k síti." tvrdí Ledford "Ford má v plánu nabídnout tyto služby po celém světě v několika příštích letech."

Doug Pritt, vice president of business development for Sprint PCS dodává: "Strategické partnerství by mělo vytýčit trasu, po které se bude Sprint PCS a Ford ubírat cestou za vytvořením standardů komunikace při řízení. Krom zcela zřetelné koncentrace na bezpečnost a jednoduchost ovládání jsem si jist, že se nám podaří vytvořit zcela nový produkt a služby pro bezpečnost na cestách."

Služby ve vozidle budou zahrnovat pomoc v nouzi a hlasově aktivované telefonní služby včetně personifikovaných informací jako jsou zprávy a ceny akcií. Tyto informace pak budou spojeny s plně modifikovatelnou domácí stránkou, přístupnou z kteréhokoliv počítače připojeného k Internetu. Zákazníci si budou moci synchronizovat digitální adresáře s domácí stránkou a hlasové vytáčení se bude týkat řádově stovek programovatelných čísel.

"Ford byl první automobilkou nabízející podobné služby, když přinesl RESCU v 1996 Lincoln Continental," říká Ledford "a bude také první kdo nabídne satelitní radio a cenově dostupný Internet pro naše zákazníky."