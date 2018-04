Fonts4OS5 - Lubákovy fonty podruhé

Lubo Veselovský se kromě fontů věnuje i skinům a jeho skiny pro LauncherX a ZLauncher patří k těm nejoblíbenějším. My jsme si od něj půjčili na testování jeho aplikaci Fonts4OS5.

Co vlastně Fonts4OS5 umí?

Program Fonts4OS5 je paradoxně více známý a rozšířený ve světě než v našich končinách. Důvod je poměrně jednoduchý - program je určen k náhradě vestavěných systémových fontů v handheldech s PalmOS 5. A ty má většina uživatelů již upraveny lokalizací. Fonty, které Lubo oficiálně šíří s Fonts4OS5, jsou anglické a podporu diakritiky nemají. Běžný uživatel si tedy řekne, k čemu by mu takováto aplikace vlastně byla?

Zde můžeme hned na začátku odstranit několik mýtů. Fonts4OS5 může nejen českým (a slovenským) uživatelům fungovat, nýbrž pro ně může být v mnoha ohledech velmi užitečný! Přispívá k tomu to, že Fonts4OS5 není v zásadě v nějakém konfliktu s českou lokalizací a Lubo postupně počeštil několik svých (většinou těch nejlepších) znakových sad! Český (a slovenský) uživatel, který si aplikaci Fonts4OS5 legálně zakoupí, dostane tyto počeštěné fonty zdarma jako bonus k aplikaci (v současné době obsahuje fonty HandEra 16, 18, 22, SansSerif 16, 18, 18B, 20 a 22, Sony Clie 22 a Tungsten T 22).

Aplikace funguje tak, že můžete nastavit požadovanou znakovou sadu globálně pro všechny programy a pak ještě jednotlivě na úrovni každé aplikace. Nastavovat lze buď jako balíček všech čtyř fontů (normální, tučný, velký a velký tučný), či každý font z jiné sady jednotlivě.

Obslužná aplikace je již ve verzi 2.10 a má mouchy a nestabilitu zřejmě vychytánu - během cca 10 dnů testování mi palm (Clié NX70) ani jednou "tvrdě" neresetoval a program se chval velmi stabilně. Aplikace umí několik velmi užitečných věcí:

umožní aktivaci z příkazové lišty, tedy z kterékoliv běžící aplikace

automatickou aktivaci po resetu (s time-outem ve vteřinách)

umí nepoužívané sady přesunout na kartu, a to zcela automaticky

má korekci chyby při zobrazení menších fontů než 22 pixelů v některých aplikacích na určitých zařízeních palmOne (Table.c bubs)

umí odstranit nevyužité pixely v menu při použité menších fontů než 22 pixelů

Fonts4OS5 stojí 12,90 USD (tedy cca 350 Kč) a teď si něco řekneme o tom, proč by se vám takováto investice mohla vyplatit:

Používání Fonts4OS5 radikálním způsobem zpřehlední práci s PDA

Od verze 2.0 umí Fonts4OS5 nejen globálně změnit font, ale umí (a to je pro tuto věc podstatné) nastavit různé fonty pro různé aplikace. Když budete pár dní s aplikací experimentovat, brzy přijdete na to, že pro každý program se vám může hodit jiná znaková sada. Je to klasický doklad toho, že kdo to nezkusil. tak neuvěří, jak může změna fontu přispět k lepšímu zobrazení dat, vyšší orientaci, rychlejšímu vyhledání apod.. Několik příkladů:

v diáři může významně pomoci větší a vyšší font, který umožní se velmi rychle zorientovat v přehledu dne apod.

v outlineru, správci úkolů a prostě všude, kde potřebujete dostat na řádek co nejvíc informací, se vám může hodit užší font (třeba jeden z typů HandEra) Na řádek se vám s ním vejde prostě víc textu!

v programu na čtení eKnih oceníte přiměřený knižní font (třeba nějaký patkový, či SansSerif), který při delším čtení neunaví oči a jehož velikost bude přizpůsobena světelným podmínkám i prostředí, kde čtete (autobus, šero apod.,)

v některých aplikacích zase potřebujete na minimum místa dostat maximum textu (třeba Avantgo, program na SMSky, emaily apod.), zde může být velkou výhodou třeba písmo velikosti 16....

atd. atd. - zde se fantazii meze nekladou a máloco je tak individuální, jako velikost a typ oblíbeného fontu. S Fonts4OS5 máte prostě na výběr!

A protože šedivá je teorie, zkuste se podívat na několik screenshotů, abyste věděli, o čem zde vlastně hovoříme:

(Jen malá poznámka - ten velký font v diáři není součástí Fonts4OS5, je to malý experiment autora tohoto článku s programem Font Pilot Editor)

Jaká je konkurence?

Konkurence k programu Fonts4OS5 dlouho nebyla, v několika posledních měsících se ale přesto objevila. Jsou to produkty FontSubst od Alexoftu, což je shareware produkt za 12 USD, což je prakticky identická cena jako Fonts4OS5. Najdete ji na PalmGearu.

Jako poslední se objevil FontHack V Yanga Zhigy (najdete na FreewarePalm), což je hack, který ale funguje i na OS 5 strojích s YAHM.

Čím Lubákovy Fonts4OS5 nad oběma produkty především převažují, to jsou osvědčené a takřka dokonalé Lubovy fonty, lety odzkoušené i na nižších verzích. V našich končinách tento fakt podtrhuje i skutečnost, že řada z nich je počeštěných. Na FontHackV i FontSubst si sice můžete pomocí složitých postupů vytvářet i vlastní fonty, je to ale velmi zdlouhavé a výsledek není rozhodně tak dobrý, jako jsou již hotové fonty Lubo Veselovského. Zní to možná tak trošku jako reklama, ale autor tohoto článku si to vlastnoručně odzkoušel na několika fontových sadách přes PalmFontConv.

Závěr

Požádali jsme Luba Veselovského, jestli by pro naše čtenáře nedal k dispozici trial verzi, ve které bude alespoň jeden počeštěný font, aby si naši uživatelé mohli prozkoušet Fonts4OS5 počeštěný.

Tady je odkaz

Můžete si vyzkoušet, že to opravdu funguje a zvážit, zda by i pro vás nebyl takovýto program přínosem!

Rozhovor s autorem Fonts4OS5 Lubem Veselovským

Ahoj Lubo, komu bys doporučil svůj Fonts4OS5?

Všem :-) Všem, kdo chce mít nějaké jiné fonty než jsou ty standardní, případně menší fonty pro nějaké aplikace.

Tedy lépe - co běžnému uživateli může přinést, resp. co si na něm ti dosavadní uživatelé nejvíc pochvalují, co nejvíc oceňují?

Prostě pro agendové programy (ToDo, Address,...) aplikace je vhodná HandEra18Bold, pro ebookové aplikace je vhodný SansSerif 18B, či TimesRoman.

V čem je Fonts4OS5 lepší než konkurence? (FontSubst, FontHackV)

No principiálně mají tyto aplikace většinou vygenerované fonty nějakým programem z TrueType fontů a následně neupravené. Já jsem tyto fonty sice taky primárně vygeneroval z TTF, ale následně jsem každý znak ještě ručně upravoval. Takže v první řadě je rozdíl ve fontech.

Za druhé - FontHackV je free, ale zatím se asi dál nevyvíjí, potřebuješ k němu YAHM a nevím, jestli umí pracovat s aplikacemi na kartě. Taky nemůžeš jednoduše (a automaticky) přemístit fonty na kartu. FontSubst asi taky neumí pracovat s programy na kartě a neumí přiřadit různým velikostem různé fonty - jen celý "FontPack".

Moji uživatelé si pochvalují i jednoduché a intuitivní ovládání a možnost volání Fonts4OS5 přímo z běžící aplikace přes Command Bar.

A mají naši uživatelé perspektivu, že počeštíš i zbytek fontů? (Times, Tahoma, Comic apod.)?

CS fonty jsem dělal jako svůj koníček a pro své kamarády. A osobně si myslím, že v CS není tolik uživatelů, kteří by mi zaplatili čas strávený nad CS fonty. Bude záležet na množství prodaných licencí programu...

Chystám se ale udělat některé v CP-1250 (píše mi dost Poláků) a navíc chci udělat nějaké další nové fonty v US kódování.

Jaké máš teď palmy?

Pilot Personal, Palm Vx, Clie T675C, Clie NX70V a Palm Tungsten T3.

A změnil se nějak tvůj TOP10 od našeho posledního rozhovoru

Nejpoužívanější aplikace nyní jsou Agendus, Fonts4OS5, Filez, iSilo, ShadowPlan, Planetarium, SmartList, ZLauncher