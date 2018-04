FontMachine - více fontů pro EPOC

FontMachine od firmy mBrain Software lze považovat za poměrně revoluční utilitu pro EPOC, neboť umožňuje přímo na kapesním počítači používat stejné fonty, jako jsou k dispozici na běžném PC. FontMachine vlastně není přímo aplikací, ale spíše doplňkem celého systému, který se stará o správné zobrazení přidaných fontů. Viditelnou součástí FontMachine je pak nový objekt v ovládacím panelu, díky němuž lze zjišťovat informace o nainstalovaných fontech a přidávat či odebírat další fonty.

FontMachine je komerční program v ceně 30 EUR (cca 1000 Kč), který pracuje na počítačích s EPOCem ER5. Nejsou tedy podporovány starší Psion Series 5, Oregon Scientific Osaris a Geofox. Vlastní součásti programu na disku zaberou něco pod 300 kB, s dalším místem je však třeba počítat pro instalování fontů.

K dispozici pro testování jsem měl (v době recenze ještě oficiálně nepředstavenou) verzi 1.02 s několika drobnými vylepšeními oproti starší verzi. Pojďme se tedy podívat, co FontMachine umí a jak se s ním pracuje.

Instalace

FontMachine se dodává v klasickém instalačním souboru SIS, takže zdánlivě stačí pouze spustit tento soubor. Narozdíl od instalace jiných programů je však nutno po ukončení instalace FontMachine kapesní počítač resetovat, o vše se však postará sám instalátor.

Zde však začaly mé potíže s jazykovou lokalizací kapesního počítače. Nejen, že reset shodí instalovanou češtinu, ale z nejasných příčin si jazyková lokalizace nerozumí i s FontMachine, důsledkem čehož FontMachine nerozpozná soubory s fonty...

Mou počáteční euforii tedy vystřídalo mírné zklamání. Nic naplat, chce to zkusit jiný postup.

Pro správné fungování programu i české lokalizace je tedy potřeba instalaci trochu zkomplikovat. Nejdříve je nutné odstranit instalaci češtiny (spuštěním pkg souboru lokalizace, pozastavením a následovným odstraněním češtiny) a teprve na takto připravený počítač instalovat FontMachine. Po ukončení instalace a automatickém provedení měkkého resetu je pak možné znovu instalovat češtinu.

Práce s fonty aneb Nejen leto bez hacku a carek

Po správném nainstalování programu je čas vyzkoušet jeho možnosti. FontMachine si vytvoří komponentu v ovládacím panelu, odkud je možné spravovat instalované fonty. Kliknete-li na novou ikonku Fonts, objeví se před vámi dialog s přehledem nainstalovaných fontů. Kromě dobře známých (Arial, Times New Roman a Courier New) jsou zde zobrazeny také další fonty, které EPOC při svém běhu používá. Součástí je náhled na každý font. Dialog doplňují tlačítka pro přidání dalších fontů, odstranění fontů a drobné nastavení FontMachine.

Pro své pokusy jsem si do svého kapesního počítače nahrál několik převážně českých fontů z adresáře Windows\Fonts na PC. Ve FontMachine (nebo spíše v nové komponentě ovládacího panelu) jsem vybral přidání fontů (Add new) a nové fonty nainstaloval. Při této příležitostí se hodí zmínit, že FontMachine podporuje většinu rozšířených souborů fontů - od nativních bitmapových fontů, které používá EPOC (koncovka gdr), přes bitmapové fonty z PC (fon) až po vyspělé vektorové fonty True Type (ttf) či Adope Type 1 (pfa nebo pfb).

Fonty jsou připraveny, pojďme je tedy použít v některém dokumentu! Spustil jsem Word a aniž bych cokoli napsal, jal jsem se prověřit nabídku fontů. K mému údivu se zde nacházely pouze obyčejné fonty EPOCu. Kde se stala chyba? Nikde, pouze je důležité nastavit správný ovladač tiskárny pro daný dokument, aby byly nové fonty k dispozici. Standardně používaný Printer via PC, který přes komunikační program PsiWin/EPOC Connect zpřístupňuje tiskárnu i kapesnímu počítači, totiž neumožňuje používat nové fonty, pokud nejsou zároveň nainstalovány z PC přes komunikační program (ve vlastnostech se musí vybrat karta Print Options a vybrané fonty doinstalovat).

Jednodušší a rychlejší možností, než instalovat fonty ještě z PsiWinu, je změnit ovladač tiskárny (z většiny aplikací Ctrl+Shift+P a následovně ještě Ctrl+P) na některý schůdnější. Využít lze snad všechny zabudované ovladače s výjimkou obecného General. Pro vyzkoušení asi nejlépe poslouží Fax.

Jakmile nastavíte vhodný ovladač, nově přidané fonty se objeví ve výběru fontů. Práce s fonty je rychlá a pohodlná, lze s nimi zacházet na přinejmenším stejné úrovni jako s původními fonty EPOCu. Práce s vektorovými fonty dokonce přináší i citelné urychlení.

Velké zklamání jsem však pocítil, když jsem začal psát české znaky s diakritikou. I přesto, že jsem na kapesní počítač instalovat české fonty, místo některých znaků se objevují klikyháky. Potíž bude nejspíš v tom, že FontMachine české fonty nerozpozná a také je ve většině případů uvádí bez apendixu CE. Jediným fontem, který si s českými znaky poradil, byl tak jeden bitmapový systémový font z PC, který si ke svému jménu označení CE nepřidával.

Fonty lze používat nejen v dokumentech Wordu, ale samozřejmě i v dokumentech tabulkového procesoru Sheet, Agendě i jiných aplikacích. Nesmíte ale zapomenout na změnu ovladače tiskárny.

Fakt, že s českými fonty si FontMachine neporadí správně, ale značně snižuje užitnou hodnotu programu pro české uživatele.

Konverze souborů s PC

Nepostradatelnou vlastností dokumentů kapesního počítače je jejich možnost konverze s rozšířenými formáty na PC. Pokud v dokumentech používáte přídavné fonty pomocí FontMachine, je také důležité, aby se i tyto fonty v pořádku převedly.

Nejdříve jsem vyzkoušel konverzi testovacího souboru EPOC Wordu do formátu RTF. Konverze proběhla bez problémů a PC dokonce uměl zobrazit i české znaky, které mi byly na kapesním počítači upřeny. Pouze s některými fonty byl opět problém.

Dobrá, zkusil jsem tedy konverzi do MS Wordu 97/2000. S tou už byl ovšem větší problém, čeština byla pryč, nicméně formát MS Word má problémy i se standardními českými fonty EPOCu, takže výsledek mě příliš nepřekvapil.

O to více mě však překvapil opačný směr konverze - z PC do kapesního počítače. U textu s českým fontem Arial Narrow se totiž překvapivě zobrazily i české znaky. Zajímavé bylo, že u fontu tohoto textu se ukazoval i apendix CE a přesto bylo stále možné vybrat z nabídky jen nepočeštěný Arial Narrow, třebaže na Psionu byl nainstalován pouze jeden, původem český Arial Narrow. Řešení záhady je však jednoduché, kapesní počítač nerozpoznal font Arial Narrow CE, a tak jej nahradil obyčejným Arialem, který však podporuje češtinu. Velký viditelný rozdíl mezi fonty však není, takže se zdá, že Arial Narrow je český.

Některé fonty se pro změnu na kapesním počítači nezobrazovaly správně vůbec, problém byl zřejmě opět způsoben rozdílným pojetím českých fontů - s koncovkou CE používanou u PC a bez ní na kapesním počítači.

Tisk

Vzhledem k tomu, že z důvodu využití nově instalovaných fontů je nutné přizpůsobit i tiskový ovladač, ani tisk se neobejde bez složitostí.

Ideální situace nastane, když v Psionu použijete některý český ovladač tiskárny a máte možnost tisknout přímo na takovou tiskárnu přes infraport nebo paralelní kabel. Tato situace však není tak obvyklá, tisk se většinou provádí pomocí komunikačního programu PsiWin/EPOC Connect, kdy ovladač Printer via PC umožní tisknout přímo na tiskárnu připojenou k PC. Jak jsem se však dříve zmínil, Printer via PC nepodporuje nově přidané fonty, dokud nejsou nainstalovány zvlášť přes komunikační program. K tomuto kroku musíte na PC navštívit vlastnosti komunikačního programu, vybrat kartu Print Options, zvolit požadované fonty a stisknutím tlačítka je nainstalovat do kapesního počítače.

Ani zde se však nevyhnete problémům s českými fonty. Komunikační program totiž české fonty do ovladače nainstaluje pro změnu i s koncovkou CE, důsledkem čehož vzniká opět řada problémů. V dokumentech s nastaveným ovladačem Printer via PC tak jsou sice zdánlivě k dispozici nové fonty, ale právě díky tomu, že mají koncovku CE, k nim FontMachine neumí přiřadit jím instalované fonty. Jedinou světlou výjimkou jsou tak fonty bez češtiny a fonty, u kterých se kupodivu jak FontMachine, tak PsiWin shodnou na koncovce CE.

S popsanými problémy pak úzce souvisí i problémy s tiskem - rozdílně označené fonty jsou ignorovány a tisknou se jako obyčejný Arial včetně české diakritiky, v opačném případě se fonty tisknou správně, bohužel ale zase bez správných českých znaků...

Ortel nad FontMachine

Program FontMachine přináší dosud nevídané možnosti v oblasti práce s fonty pro kapesní počítače se systémem EPOC; vylepšení, na které mnoho uživatelů Psionů dlouho čekalo. Ránu pod pás z pohledu českého uživatele však představují všudypřítomné problémy při používání českých fontů. Těžko říci, zda jsou tyto komplikace způsobeny přímo programem FontMachine, nebo zda se jedná o omezení v systému EPOC. Konečný efekt je ale zřejmý: nové fonty na Psionu sice lze používat, ale až na výjimky s češtinou nelze počítat. Další problémy pak nastávají i při konverzi souborů a především při tisku.