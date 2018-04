FollowMe! - vaše pošta na vašem telefonu

FollowMe! patří do řady produktů, které určitým způsobem opečovávají práci se SMS zprávami. FollowMe! má svoji specializaci - prohlíží Vaši POP3 schránku a přeposílá vám na mobilní telefon jako SMS nové emaily podle širokého množství definovatelných nastavení. Protože tímto zaměřením je FollowMe! velmi podobný produktu Email2SMS , neubráníme se srovnání s tímto freeware. FollowMe! je ale oproti Email2SMS shareware - tedy po zkušební době si jej musíte registrovat a zaplatit.

Základní pracovní schéma FollowMe! je jasné z této titulní obrazovky programu. FollowMe! vybírá vaši POP3 schránku a podle definovaných kritérií posílá SMS zprávy na váš mobilní telefon. Program musí samozřejmě mít přístup k internetu, hodí se tedy pouze na pevnou linku, jinak si uděláte díru do telefonního účtu. Připojení přes dial-up ovšem FollowMe! podporuje.

Zprávy samozřejmě v POP3 schránce nechává, nemaže je. Kromě konfigurace poštovní schránky je také třeba zadat číslo, na něž se SMS zpráva posílá. U Paegasu musíte zadat číslo s mezinárodní předvolbou, u EuroTelu pouze šestimístné číslo - na to ale musíte přijít sami, protože nápověda vedle políčka se zadáním čísla uživatele Paegasu zmate. Zde je třeba mít na paměti, že do tohoto políčka vlastně zadáváte část vlevo od zavináče, tedy zde můžete uvést i slovní část Jan.Novak tak, jak se používá v Jan.Novak@sms.paegas.cz nebo třeba v M-line.

Volbou Jiného operátora můžete definovat i použití jiných SMS bran - třeba právě M-line, nebo jakékoliv jiné, lze totiž i definovat, zda se e-mail do SMS brány posílá v Body nebo v Subjektu zprávy.

Hezkou částí programu FollowMe! je filtrace. Zde si určujete, co všechno se vám má posílat SMS zprávou a tedy jak maximálně využít omezenou délku SMS zprávy. Můžete z přeposlaného emailu odstranit jeho odesilatele, subject i body a také datum, můžete také definovat, na kolik částí se má maximálně email rozsekat - ostatní části budou ignorovány. Rovněž můžete určit, jaké zprávy se vám posílat nemají, případně jaké zprávy se mají jinak naformátovat. S možností filtrace se dá bohatě kouzlit a zde budete určitě spokojení.

Odesílání SMS zpráv probíhá via emailové brány operátorů - spolehlivost doručení tedy není odvislá od FollowMe! , ale od operátorů. Formátování SMS zpráv je vidět z připojených záběrů z Nokia 6110 a Alcatel One Touch Com, kde se zpráva čte velmi pohodlně, ale záhadně se z ní vypustil email odesilatele - což ovšem opět není chyba FollowMe! .

A nyní slíbené srovnání s Email2SMS

Především Email2SMS neumí posílat těla zpráv - to je velká výhoda nabízená FollowMe! Email2SMS pouze podává informace o tom, kdy vám od koho došel jaký email a připojuje případně i řádku Subjectu. Také možnosti filtrace Email2SMS zcela chybí. Pokud tedy pouze potřebujete vědět, zda vám nepřišel kýžený email, je Email2SMS ve výhodě svojí cenou (je zdarma) - ale FollowMe! nabídne služby i tam, kde Email2SMS nestačí. Samozřejmě úvaha, co potřebujete a kolik jste za to ochotni platit, je pouze na vás.

Několik praktických postřehů k FollowMe!

Při nastavení FollowMe! je potřeba dát si pozor, aby SMS brána, kterou používáte, neodesílala zpět na adresu odesilatele potvrzení o doručení SMS zprávy - jako to dělá třeba M-line. Díky tomu se mi podařilo vytvořit si na mobil nekonečnou smyčku, kdy FollowMe! tuto zprávu přes M-line odeslalo, M-line potvrdilo odeslání, FollowMe! ... do kolečka. Řešením je samozřejmě nastavit si jinou adresu ve FollowMe! pro zasílání těchto potvrzení.

Další zajímavostí je, že FollowMe! lze vypnout a zapnout zasláním emailu do jím kontrolované schránky. Výbornou věcí je kontrolní log - okno, kde si můžete kontrolovat, co FollowMe! provádí a prováděl.

FollowMe! je výrobkem firmy Tinysoftware a v České republice jej distribuuje firma MT-Net s.r.o. Cena za jednu licenci je nevysoká - 898 Kc, 5 licenci na 3998 a 20 licenci na 9998. Program zabere cca. 400 KB místa na disku a 14ti denní demoverze je ku stažení zde. Program Email2SMS najdete zde.