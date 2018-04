Funkční tlačítka z Androidu si můžete na iPhone nalepit. A někdy fungují

iPhony mají tradičně jen jedno tlačítko pod displejem. Díky fólii Skrabi je však možné přidat dvě kontextové klávesy navíc. Z iPhonu tak máte rázem ovládání, jaké známe například z Androidu. Navíc je fólie levná, stojí 149 korun, což je rozhodně akceptovatelná částka.



Dotykem ve spodní části vedle kulatého ústředního tlačítka lze ovládat různé funkce. Mizí tak nevýhoda velkých displejů, kdy je obtížné dosáhnout do horních rohů displeje. Folie tak přidává možnosti, které jsou jinak na displeji v horním pravém či levém rohu. Například při psaní textové zprávy není nutné sahat na položku v horní části displeje, stačí se dotknout napravo od ústředního tlačítka. Levá plocha od ústředního tlačítka potom v řadě případů slouží pro návrat. Pro fungování funkčních tlačítek není nutné instalovat jakoukoliv aplikaci.



Má to všechno ovšem jeden háček. Přidané funkční klávesy občas fungují, jak se jim zachce, stávalo se nám, že jsme tlačítko museli zmáčknout třeba třikrát, než telefon provedl požadovanou funkci. Jindy naopak po určitou dobu s příkazy žádný problém nebyl. Po čase si do určité míry lze osvojit to správné místo společně se sílou stisku, nicméně ani tak nejsou funkce zcela stoprocentní.

Sám výrobce uvádí, že je potřeba stisknout virtuální tlačítko po dobu alespoň půl sekundy, ne jen na něj krátce klepnout jako na klasické tlačítko. Je tedy potřeba si tuto vlastnost osvojit a fólii používat podle této instrukce.



Tuto nahodilost nicméně ještě podtrhává fakt, že místa, ve kterých by se normálně nacházely symboly konkrétních funkcí, nejsou nijak označena, tudíž je de facto mačkáte naslepo. Nelze sice říci, že by na volných plochách pod displejem bylo dostatek místa pro velké přehmaty, i tak by přidání i jednoduchých symbolů neuškodilo.



Zároveň máme pocit, že u menšího iPhonu 6 či 6s není přidání funkčních tlačítek tak velkým benefitem. Rozhodně bychom radši viděli tuto fólii na modelech 6 Plus a 6s Plus, které však výrobce v tuto chvíli neprodává.



Fólie Skrabi nepřináší jen funkční tlačítka, ale také chrání displej. Má mít vlastnosti jako tvrzené sklo, poškrábání displeje tak není na pořadu dne. Navíc fólie přináší oleofobní povrch, který minimalizuje „upatlání“.

Aplikace je díky dodávanému aplikátoru velmi jednoduchá. Stačí z folie odstranit ochrannou vrstvu a zasadit iPhone do aplikátoru. Vše je otázkou chvilky. Minusem je, že s fólií ztrácí iPhone trochu ze svého stylu. Nalepená fólie nevypadá úplně esteticky zdařile. Stačilo by, aby přesahovala trochu do stran.