Všichni fotí mobilem, kompaktní fotoaparáty to úplně zabilo

Výstavní plocha veletrhu CES v Las Vegas samozřejmě realitu trochu zkresluje. Drtivá většina novinářů má k dispozici nějaký ten špičkový smartphone, který tak nějak automaticky má i velmi dobrý fotoaparát. Levnější smartphony, takové fotoschopnosti nemají.

Jenže když se podíváme do ulic Las Vegas, San Franciska nebo přírodních parků v blízkosti těchto měst, tradiční samostatné fotoaparáty také prakticky nezahlédneme. I turisté až na výjimky fotí mobilními telefony, byť nemají tak nadupané modely jako novináři a další odborníci na výstavní ploše. Stačí jim to. Nejvíc lidí se samostatným fotoaparátem jsme při naší nedávné návštěvě USA potkali v San Francisku na věži Coit Tower. Ta jakoby fotografy přitahovala, asi z 25 lidí na vrcholu věže se fotoaparát nacházel v rukou asi čtyř z nich.

Samozřejmě kvůli tomu, abychom poznali, jak moc se focení mobilem rozmohlo, nemusíme jezdit do USA. Stačí se projít po historickém centru Prahy a všímat si, kolik turistů se obtěžuje s fotoaparátem a kolik si jich vystačí s mobilním telefonem. Tenhle fenomén navíc ještě zesílila neskutečná popularita selfie snímků. Se samostatným foťákem jakéhokoli druhu, natož se zrcadlovkou, selfie prostě nepořídíte. A požádat kolemjdoucího, aby vás vyfotografoval, se v dnešním světě stalo něčím, co možná už mnozí ani neumí.

Ale proč ty telefony v rukou novinářů? Důvodů je celá řada, a to i přesto, že mobilní telefon není pro fotografování v přítmí stánků na výstavní ploše příliš vhodný. Jenže pro pořízení rychlé situaci ilustrující fotografie bohatě stačí. A překvapivě ještě lépe se mobilní telefon s podmínkami vypořádá při natáčení videa. A s tím, jak roste na internetu popularita video-obsahu, se i řada novinářů zaměřila na natáčení videí. Ke smartphonu si třeba pořídí mikrofon a nějaký držák na rameno, který pomůže nejen stabilizovat obraz, ale umožní i natáčet video bez držení telefonu.

Celá tahle sestava váží jen pár set gramů, zlomek toho, co pořádná zrcadlovka. Na mobilu přitom rovnou mohou fotku či video upravit a odeslat jej rovnou na svůj web. Vždyť i náš on-line byl plný fotografií z mobilních zařízení. Krom fotoaparátů Galaxy NX a Galaxy Camera jsme do něj občas poslali i nějaký ten snímek pořízený smartphonem. Mimochodem na rozdíl od běžných uživatelů jsou právě kombinované přístroje jako Galaxy Camera nebo novější Samsung Galaxy K Zoom v rukou novinářů docela populární.

Na velkém veletrhu jako CES se také kromě novinářů pohybuje řada analytiků a obchodníků. Ti už s sebou fotoaparáty netahají vůbec, mobil a snímek z něho jim jako připomínka daného produktu či stánku bohatě stačí. Stejně jako stačí běžnému uživateli fotky z dovolené pořízené mobilem. Nejde totiž o obrazovou kvalitu, ale o onu připomínku. Tu mnohem snáze a rychleji uživatelé pořídí mobilním telefonem, který mají neustále v kapse. Tahat s sebou fotoaparát je rázem nepohodlné.

Zatímco v roce 2012 se prodalo ještě něco přes 100 milionů fotoaparátů (kompaktních, s výměnnými objektivy i zrcadlovek), v roce 2013 už to bylo jen 61 milionů kusů. V roce 2014 se pak prodalo nejspíš něco pod 45 milionů fotoaparátů (nejsou ještě k dispozici data za prosinec, za období leden-listopad je to něco přes 40 milionů). Tradiční kompakty přitom ztrácejí rychleji než zrcadlovky a fotoaparáty s výměnnými objektivy. To ukazuje, že foťáky zůstávají jen v rukou pokročilejších uživatelů, kteří to s fotografováním myslí vážně. Ať už z hlediska vlastní zábavy a osobnostního rozvoje nebo z hlediska profesionálního. Vidět to bylo výrazně právě i letos na obřím veletrhu v Las Vegas.

