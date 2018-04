FNM: Stát nebude prodávat akcie Telecomu spolu s TelSource

Stát se nepřipojí k chystanému prodeji 27procentního podílu konsorcia TelSource v Českém Telecomu na kapitálových trzích, řekl ČTK místopředseda výkonného výboru Fondu národního majetku Pavel Kuta s tím, že výbor o tom rozhodl dnes. Stát prostřednictvím FNM v Telecomu vlastní 51 procent akcií. Vyjádření TelSource ČTK zjišťuje.

Konsorcium TelSource, které tvoří firmy KPN a Swisscom, v září oznámilo, že chce rozprodat svůj podíl v Telecomu finančním investorům po částech o velikosti od 0,5 do jednoho procenta. Zároveň vyzvalo stát, aby se vyjádřil, zda využije možnosti prodávat své akcie spolu s konsorciem. To mu umožňuje dohoda s TelSource o společném postupu při prodeji. Stát by mohl prodávat stejný podíl jako TelSource, tedy maximálně 27 procent.

Analytici považovali případný společný postup za horší variantu. Při společném prodeji by stát přišel o většinový podíl v Telecomu a prémii za majoritu pri následném prodeji zbývajícího podílu. "Rovněž by se výrazně zvýšil objem nabízených akcií a tlak na prodejní straně by snížil jejich cenu," uvedl analytik Atlantik FT Tomáš Gatěk.

Po odchodu TelSource bude FNM moci prodávat většinový podíl již bez vazby na konsorcium, což byla překážka posledního pokusu o privatizaci loni na podzim.

Vláda o způsobu prodeje podílu státu dosud nerozhodla, s prodejem počítá v letech 2004 a 2005. Nejpravděpodobnější je přitom podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře nabídka 51 procent akcií strategickému investorovi.

O Telecom podle neoficiálních informací projevila zájemfinanční skupina PPF, dále neúspěšný účastník minulého pokusu o privatizaci, společnost CVC Partners, a údajně i Swisscom, který by si mohl avizovaný odchod z firmy rozmyslet.

TelSource chce svůj podíl v hodnotě kolem 25 miliard Kč prodat co nejdříve. Konsorcium však zatím nemá slíbenou součinnost vedení Telecomu při prodeji, ani možnost hloubkové kontroly firmy. Tyto body říjnová mimořádná valná hromada nakonec neprojednala kvůli právním problémům. Telecom by totiž zvýhodnil jednoho akcionáře na úkor ostatních.

Telecom provozuje kolem 3,6 milionu pevných linek a má 51 procent ve společnosti Eurotel. Do konce listopadu by měl mobilního operátora s více než čtyřmi miliony klientů zcela ovládnout.