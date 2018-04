FNM bude příští týden rozhodovat o privatizaci Telecomu

Do konce příštího týdne by mělo padnout rozhodnutí, zda Fond národního majetku (FNM) využije dohody s konsorciem TelSource o společném postupu při prodeji podílů v Českém Telecomu. ČIA to dnes potvrdila mluvčí FNM Petra Krainová.

Jelikož TelSource 19. září ohlásil prodej 27procentního podílu, má nyní stát podle zmíněné dohody právo přidat k nabídce TelSource i poměrnou část svého 51procentního podílu. Svého práva může stát využít nejpozději do poloviny příštího roku, kdy smlouva s TelSource vyprší.

Záměrem státu je zprivatizovat dominantního operátora do konce roku 2005. Vláda se již jednou pokoušela podíl v Telecomu prodat. Loni v srpnu tendr vyhrálo konsorcium Deutsche Bank a TDC. Za tento podíl mělo zaplatit 1,82 miliardy eur. Jednání o prodeji však v prosinci zkrachovala, když se konsorcium nedohodlo s menšinovým akcionářem TelSource.

Nizozemsko-švýcarské konsorcium TelSource je strategickým partnerem Českého Telecomu od roku 1995. Podílníky konsorcia jsou společnosti Swisscom a KPN Telecom. Dalších 6,5 procenta akcií Českého Telecomu, které KPN Telecom vlastnila samostatně, prodala letos na jaře.