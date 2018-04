FM rádio a zvuková karta pro Palmy a další aktuality

T-Blaster - Sbohem Giraffe!

Vzpomínáte si na hru Giraffe, která nás kdysi učila Graffiti tahy? Astraware nyní nabízí její modernější variantu - hru T-Blaster, což je jakási Giraffe v novém hávu - hra naučí nové uživatele vkládání znaků.

Hra stojí $9,95, majitelé nového Trea od Handspringu jej mají po omezenou dobu v akci zdarma.

Vědci vyvíjejí XML databázi pro PDA

Vědci z darmstadtského Fraunhofer institutu IPSI oznámili vývoj nejrychlejší Java XML databáze zvané Infonyte-DB. Nová databáze zvládá ukládání a správu dat velmi výkonným způsobem, a je navíc velmi paměťově úsporná, což ji předurčuje k použití i na PDA.

NBC TV a Mazingo - TV upoutávky pro PPC handheldy!

Televizní impérium NBC a agilní multimediální Mazingo uzavřely partnerství a nabídnou video preview pěti televizních show NBC upravených pro displeje Pocket PC handheldů.

Jedná se o pět tříminutových klipů jako upoutávek na nové komedie i dramata.

Palm bude XScale?

Podle zatím neoficiálních zdrojů bude od příštího roku firma Asustek Computer v Tchaj-wanu dodávat PDA s PalmOS 5 a procesory Intel PXA 250 XScale. První série by měla být vyrobena v prvním kvartále 2003, kdy se počítá s výrobou celkem 200 000 kusů.

Microsoft Portrait 1.4

Produkt MS Portrait se dočkal verze 1.4. S touto aplikací můžete "video"chatovat s ostatními uživateli vybavenými tímto software, či MSN Messenger.

MS Portrait je však ve skutečnosti pilotním ověřením schopností i limitů mobilních videokonferencí. Spolupracuje s různými přenosy dat.

The Audio Thing - zvuková karta pro Palmy?

Společnost HBNetwork oznámila vývoj multimediálního zařízení pro PalmOS handheldy - jmenuje se Audio Thing. Modul by se měl připojovat k Palmům řady III, V a M přicvaknutím do spodního konektoru a umožní přehrávat, ukládat a evidovat skladby ve formátech MP3, WAV a MPEG. Zařízení jsou dle firmy již vyvinuta a mohou být vyrobeny první prototypy. Audio Thing by se měly dostat do prodeje někdy začátkem příštího roku.