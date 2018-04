FlyZIP XR 2.1 - zastávka na cestě k dokonalému programu

V pondělí jsme se na Palmare věnovali aplikaci PalmHandZipper určené ke kompresi a dekompresi souborů v PalmOS handheldu. Nejde o jedinou kompresní aplikaci pro PalmOS jediná, před časem jsme vám přinesli recenzi kompresního programu FlyZIP XR a nyní jsme dostali od tvůrců novou verzi 2.1, se kterou vás chceme seznámit.

Novinky FlyZip

Lotyšská firma Datoru Drosibas Technologijas slaví se svým FlyZipem opravdický a zasloužený úspěch. Jednoduchý a rychlý program totiž reálně zvětší vaši paměť, a to se jistě hodí drtivému procentu uživatelů. Výhody i principy používání předchozí verze FlyZipu jsme popisovali v předešlé recenzi, kterou doporučuji přečíst.

Firma vydala v říjnu odlehčenou verzi FlyZip ZR určenou výhradě do nových Palmů Zire, kterým pomáhá řešit jeden z jejich hlavních problémů, kterým je nedostatek RAM paměti (2 MB). Každému majiteli Zireho můžeme nákup této aplikace dvojnásob doporučit, FUNGUJE TO a není to trik.

Firma slíbila na podzim minulého roku ještě novou verzi FlyZipXR s podporou VFS, multitaskingem a ochranou heslem. Tu dala na trh až tento týden, a je to oproti předchozí verzi opravdu pokrok!

FlyZip XR 2.1 - co nového?

V naší recenzi jsme zatoužili po zpětné dekompresi rozbalených programů - firma naše přání vyslyšela a výrazně tak zvýšila užitnou hodnotu svého programu. Ale pěkně po pořádku...

Dva režimy práce

Aplikace má dva režimy: Easy (jednoduchý) a Advanced (pokročilý).

Easy - v pokročilém režimu se program chová jako předchozí verze, kliknutím na aplikaci ji zazipujete a naopak.

- v pokročilém režimu se program chová jako předchozí verze, kliknutím na aplikaci ji zazipujete a naopak. Advanced - zde můžete u každého zipovaného souboru nastavit parametr "Self-extracting" a ochranu heslem "Password protection". Self extracting znamená, že pokud takto zazipovanou aplikaci spustíte a pracujete s ní, tak po ukončení práce s ní se sama zazipuje zpátky. V Advanced módu FlyZip zobrazí i malou ikonu ke každé aplikaci - po kliknutí na ni můžete program spustit.

Filtry

V programu je možné v advanced režimu nastavit třístupňový filtr, takže můžete nechat zobrazovat/skrývat jen aplikace, které

jsou zipovatelné a spustitelné

jsou uzamčené

jsou zazipované.

Další údaje

FlyZip XR 2.1 je kompatibilní s OS5 a tento upgrade je pro registrované uživatele předchozí verze programu zdarma. Podle firmy se zrychlila komprese a dekomprese oproti předchozí verzi až na dvojnásobek.

Shrnutí

Jednoznačným zklamáním je nepodpora komprese na kartě (VFS). Taky mne mrzí, že zazipovaná aplikace stále ztrácí svoji ikonu, což práci poněkud znepřehledňuje. Jinak nemám k tomuto upgrade výhrady a doporučuji ho jako "must have" utilitu všem uživatelům bez paměťové karty, svůj půvab ale má i pro všechny ostatní.