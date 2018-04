FloorPlan - domácí architekt ve vašem Palmu

FloorPlan je program, který vám umožní namalovat si půdorysný nákres vašeho bytu/domu. Zvládnete to navíc přímo v Palmu a aplikace vám poskytne i celou řadu dalších informací.

Seznam nákresů a nastavení programu

Program má dvě základní obrazovky. Ta první je seznamem vašich nákresů. Nákresů můžete mít víc - třeba plánky více podlaží vašeho domku, plánek bytu a garáže, plánek své kanceláře, domu vašich rodičů apod. Pravým požehnáním je pochopitelně takovýto produkt pro profesionály v realitách, ale to už je trošku jiná kapitola. Jednotlivé plánky můžete členit do kategorií, třídit podle jména, data vytvoření i data poslední úpravy. Zkrátka - pořádek ve vašich nákresech je touto obrazovkou plně zajištěn.

Musím ještě zmínit dvě důležité preferenční obrazovky - na té první si můžete zvolit jednotky (heuréka - jsou tam i metry!) a zobrazování kontextové nápovědy. V té druhé si zase nastavíte barvy jednotlivých komponentů aplikace; třeba barvu stěny, vybrané stěny, délku, úhel, dveře, okno a jiné objekty.

Vytváříme nový nákres

Každý nový plánek začíná určením počátečního obrysu. Představte si svůj byt/domek jako velký obdélník a určete jeho delší i kratší stranu. Můžete nákres zadat rovnou jako obdélník (mají-li venkovní zdi tento tvar), když má tvar jiný, zvolte "Square corner" a vložte i tak rozměry kratší i delší strany.

Pak již se přepneme do zobrazení náčrtku. Vidíme hlavní "venkovní" stěny a můžeme začít malovat dál. K dispozici je celá řada nástrojů jako ikonek ve spodním proužku. Zleva doprava jsou to:

ukončení editace nákresu a jeho uložení

vložení nové zdi (kladívečko)

informace o zdi, včetně editace (písmenko i)

guma - smaže zvolenou zeď

poznámky k danému náčrtku

ruler - zobrazí délky zdí

zobrazení úhlů mezi zdmi (nemáte-li 90 stupňů)

výpočet plochy místností (kalkulačka)

XY Ruler vzdálenosti mezi prvky nákresu

Poslední čtyři tlačítka fungují jako přepínače. Další povely najdete v menu a umožní vám pojmenovat si editovanou zeď, určit některé její parametry a vytvořit okna a dveře v ní, včetně vzdálenosti od začátku zdi a jejich šířky.

Zdi se tvoří jednoduše tažením stylusem po displeji; kliknete na tlačítko kladívečka a pak určíte kliknutím do nákresu počáteční bod zdi a poté táhnete stylusem po displeji a kreslíte zeď. Můžete kreslit i virtuální zdi, které vám pomohou zpřehlednit složité půdorysy a jejich rozměry.

Pomocí posledních čtyř tlačítek můžete ovlivňovat zobrazené údaje - naše obrázky ukazují některé možné kombinace zobrazení:

Závěr:

Program FloorPlan for PalmOS je významným počinem StandAlone na poli architektonických programů pro PalmOS. Ukázal možnosti i cestu, a v tom je asi jeho hlavní vklad a přínos.

Jinak nelze samozřejmě zakrývat, že má program ještě řadu elementárních nedostatků, milosrdně je můžeme též nazvat "šancemi na další rozvoj". Mezi ty nejmarkantnější bych zařadil zejména tyto:

- absence podpory vyšších rozlišení

Když už žádná, tak právě tato aplikace si zasloužila od začátku podporu HiRes, HiRes6 a QVGA. Možnost zmenšení zejména číselných údajů by byla fantastická a na displej by se vešlo reálně daleko víc údajů, což by znamenalo výrazný nárůst kvality programu a možností jeho využití.

- chybějící lupa

Vskutku jsem při testování několikrát automaticky hledal lupu pro zvětšení/zmenšení nákresu. Frustrující je to u objektů s větším poměrem délka:šířka, kdy se vám objekt zobrazí jako úzký proužek. Chybí možnost prohlédnout si nákres alespoň v náhledu.

- chybí zobrazení některých důležitých údajů (rozměrů)

Jaké údaje mám na mysli? Co potřebujete vědět, když takový program spustíte v prodejně nábytku, kde vám padla do oka hezká skříňka či sedačka? Kolik centimetrů je od dveří v levé stěně, jaké rozmezí je mezi oknem a dveřmi, vejde se stolek mezi obě okna v obýváku? Přesně tento typ údajů v programu chybí a právě tato čísla člověk asi nejvíc potřebuje!

- další náměty na rozšíření

Tyto úvahy už bych rozhodně nenazýval chybami v aplikaci, jsou to jen možnosti a směry dalšího vývoje. Zkuste se krátce zasnít, co by takovýto program mohl ještě umět, třeba :

- možnost domalovat topení, elektrické rozvody apod.

- možnost doplnit prvky interiéru (skříň, stůl, židle, křeslo apod.) a zkoušet je rozmístit v místnostech

- možnost přidání vertikálního rozměru a 3D zobrazení plánku (to už asi dost blouzním...)

- export tabulky rozměrů místností do MemoPadu třeba jako podklad pro daňové přiznání z nemovitosti

- atd. atd.