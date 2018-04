Flexisazba: Čím víc budete s oskartou volat, tím méně budete platit

Od dnešního dne (22.května 2002) nabízí Oskar všem stávajícím i novým zákazníkům předplacené služby Oskarta FlexiSazbu – funkci, která hodně volající zákazníky odmění nižší cenou za hovorné.

Pokud zákazník Oskarty v průběhu 30 dnů využije služby za více než 600 korun, převede jej FlexiSazba na zvýhodněnou sazbu. Po dobu dalších 30 dnů pak tento zákazník bude moci do Oskara volat za 2,10 Kč a posílat SMSky do této sítě za 1,05 Kč (včetně DPH). V případě hovorů to znamená slevu o třetinu, u textovek pak o 50 procent.

Každý majitel Oskarty bude po dosažení limitu 600 Kč přeřazen na výhodnější provoz automaticky, zdarma a bude o tom informován textovou zprávou. Pro využití FlexiSazby není nutné se nikde registrovat ani si kupovat novou SIM kartu, protože nová sazba se bude vztahovat i na starší Oskarty.

„FlexiSazba u Oskarty je jako vyšší rychlostní stupeň pro auto. Přeřadíte nahoru a provoz je rázem ekonomičtější a příjemnější,“ uvedl Mario Mele, viceprezident pro plánování a rozvoj služeb. „Oskar uvedl nový, pro uživatele výhodnější, účtovací koncept. Tím dokazuje, že stojí na straně zákazníka,“ dodal Mario Mele.

Jak se dosažení limitu 600 korun počítá?

Dnešním dnem pro stávající zákazníky a dnem aktivace pro nové zákazníky začíná 30 denní lhůta na to, aby uživatelé využili služeb za nejméně 600 Kč a přešli tak na výhodnější účtování v rámci FlexiSazby. Přitom se započítávají veškeré Oskarovy služby: hovory (včetně roamingových a mezinárodního volání), esemesky i třeba WAPování.

Pokud zákazník již zvýhodněné FlexiSazby dosáhl a i v dalším 30denním období využije služby za více než 600 korun, zůstanou mu snížené ceny i na následujích 30 dnů. Klient si bude moci kdykoliv zkontrolovat, jaké účtování právě používá a kolik korun mu zbývá do dosažení limitu 600 Kč. Tyto údaje budou k dispozici jak na Hlasové Samoobsluze, tak i v Oskarově Internetové Samoobsluze na oskarmobil.