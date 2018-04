FlashPro, jak ušetřit až 824kB paměti

Taky jste si všimli, že ve všech recenzích nebo ve srovnáních s ostatními konkurenčními produkty najdete v políčku "Compact Flash slot" uvedeno slovo "Ne"? Není to tak docela pravda.

Žádný z modelů PalmPilota opravdu nemá slot pro zasunutí CompactFlash karty. Musí se tedy při ukládání dat spolehnout výhradně na prázdý prostor v paměti RAM. Od modelů Palm III, IIIx a Palm V však tato skutečnost není tak docela pravdivá. Zmíněné modely jsou totiž vybaveny interní FlashEEPROM pamětí. Co to znamená?

Palm III, IIIx a Palm V mají kromě 2MB (4MB) operační paměti RAM ještě 2MB FlashEEPROM. Málokdo však o této skutečnosti ví, protože se tento údaj v mnoha technických specifikacích nevyskytuje. FlashEEPROM je prioritně určena a připravena pro pozdější možný kompletní upgrade operačního systému. Určitou oblast této paměti však můžete využít a to velmi jednoduchým způsobem. K administraci uživatelského prostoru paměti FlashEEPROM slouží aplikace FlashPro.

Jak ušetřit paměť:

(ne vlastní, ale u svého PalmPilota)

Hlavní funkcí aplikace FlashPro je administrace volného prostoru ve FlashEEPROM, což Vám umožňuje u zmíněných modelů bezpečný přístup do této paměti. Volné místo v paměti FlashEEPROM můžete využít tak, že některé aplikace nebo data přesunete z paměti RAM do paměti FlashEEPROM. Úspora místa je opravdu obrovská. Větší aplikace nebo data, která by jinak zabírala pamět RAM si můžete přesunout do paměti FlashEEPROM. Vezmu-li v úvahu například Quicksheet, ActionNames nebo AportisDOC, máte okamžitě ušetřeno 370kB paměti.

Malý háček to však samozřejmě má. Jak už z názvu paměti vyplývá, můžete do FlashEEPROM ukládat pouze ty aplikace, které jsou v této paměti spustitelné a nic do ni nezapisují. To znamená, že dokáží poznat, že jsou spuštěny z FlashEEPROM a případné konfugurační soubory si ukládají do paměti RAM. Na Internetu existuje celý seznam aplikací, které byly odzkoušeny a měly by fungovat i tehdy, spouštíte-li je z FlashEEPROM.

Některé aplikace, jako například AportisDOC zase můžete nahrát do FlashEEPROM bez problémů. Spustit se dají také. Ale data (například zákony, směrnice, návody a pod.) k těmto aplikacím musí zůstat v paměti RAM. Jinak s nimi nelze pracovat. Vysvětlení je jednoduché. Soubory pro DOC readery mohou být dále modifikovány vytvořenými záložkami a pod. Při pokusu o zapsání do paměti FlashEEPROM by pak mohlo dojít ke kolizi.

Jak na to?

Součástí programu FlashPro jsou tři aplikace. FlashPro Setup, FlashPro a Flash Uninst. Všechny tyto aplikace nainstalujte do Palm III, IIIx nebo Palm V standardním způsobem pomocí programu Palm Install Tool s následnou synchronizací dat (HotSync).

Nejprve spusťte aplikaci FlashPro Setup. Zobrazí se okno, ve kterém ukažte tužkou na tlačítko Install FlashPro Support. Jakmile na něj ukážete tužkou, aplikace začne připravovat prostor ve FlashEEPROM. Jednoduše se dá říci, že si uživatelskou oblast naformátuje pro použití programu FlashPro. Po naformátování a zpřístupnění FlashPro pro operační systém se Palm restartuje. Nyní můžete spustit program FlashPro. Zobrazí se základní okno FlashPro. V levém dolním rohu naleznete dvě tlačítka, pomocí kterých se můžete přepínat mezi pamětí RAM a Flash. Nad těmito tlačítky naleznete příslušné údaje o velikosti volného místa pro jednotlivé paměti. Přepněte se do paměti RAM tak, že ukážete na tlačítko RAM v levém dolní rohu displeje. Na displeji se zobrazí seznam aplikací a databází nainstalovaných v paměti RAM. V pravém horním rohu displeje si pak můžete formou kategorií nechat zobrazit pouze programy nebo pouze databáze. Ukažte tužkou na aplikaci, která je kompatibilní s FlashEEPROM. (Tu, kterou chcete přesunout do této paměti) Nyní ukažte na tlačítko Move, které najdete v pravém dolním rohu displeje. FlashPro se Vás zeptá, zda chcete opravdu přesunout vybranou aplikaci do FashROM. Pokud ukážete tužkou na Yes, provede se nejprve kopírování aplikace z RAM do FlashEEPROM. Průběh je signalizován procentuálním znázorněním. Je-li toto kopírování úspěšné, provede se smazání původní aplikace z paměti RAM. V okně s instalovanými aplikacemi v paměti RAM již zmíněnou aplikaci nenajdete. Ukažte tužkou na tlačítko Flash. FlashPro si načte obsah paměti FlashEEPROM a zobrazí ho. Zde pak najdete přesunutou aplikaci.

Smazání.

Pokud nějakou aplikaci nebo data nepotřebujete, můžete ji smazat. Pokud se nachází v paměti RAM. je to jednoduché a lze to pomocí manažeru aplikací (Launcheru). FlashPro umí mazat aplikace i databáze přímo v paměti FlashEEPROM.

Ukažte tužkou na tlačítko Flash a přepněte se do paměti FlashEEPROM. Ukažte tužkou na aplikaci nebo databázi, kterou chcete vymazat. Vždy mějte na zřeteli, kterou aplikaci nebo databázi chcete smazat. Pokud některému z funkčních programů umažete, byť jen omylem, jeho databázi, může přestat fungovat nebo může dojit ke kolizi systému.

A to je vše?

Ano. Ty z Vás, kteří jste četli předchozí řádky pozorně určitě napadlo, že by se dalo FlashEEPROM využít pro zálohování dat. PalmPiloty nemají na rozdíl od Palm-size PC záložní baterii a tak tato myšlenka není vůbec špatná. Bližší informace o zálohování dat do FlashEEPROM přineseme v dalším článku.

Jak sami vidíte, je to jednoduché. Obrovskou výhodou je, že tento produkt můžete zakoupit u nás za za koruny a nabízejí jej firmy jako například Infima nebo PDA Planet, s.r.o.

Relevantní odkazy:

FlashPack, zálohování dat do FlashEEPROM.

xtra xtra, 8MB upgrade pro Palm IIIx









[První strana]