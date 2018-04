FlashBack - zálohování pro váš klid

FlashBack je velmi komfortní program pro zálohování dat na paměťovou kartu Compact Flash a s jeho pomocí můžete velmi rychle a pohodlně zazálohovat celý interní disk C. Autorem programu je Peter Csutora, distribuce se ujala známá firma PocketIQ a FlashBack je shareware s cenou 16,- GBP.







Na rozdíl od pomalého zálohování dat přes infraport nebo sériový kabel s pomocí PsiWinu, respektive jedné z jeho částí Backup netrvá zazálohování plně obsazeného interního disku Psiona 5/5mx s kapacitou 16 MB zhruba 20 minut (při větším počtu souborů), FlashBack to zvládne minimálně 4x rychleji. A ještě jedna nezanedbatelná výhoda navrch - pokud vás štve, že psioňácký Backup neumí korektně uzavřít a zase otevřít soubory v aktivních aplikacích a zejména u lokalizovaných Psionů musíte mnohokrát odkliknout varovné hlášení a právě zálohovaný soubor přeskočit, tak vás můžu uklidnit, u FlashBacku se s žádnými takovými problémy nesetkáte. Navíc je FlashBack poměrně inteligentní a pokud je aplikace aktivní a "neobsahuje" žádný otevřený dokument (například Calc, Email, BatCheck a další podobné typy programů), nesnaží se ji FlashBack zbytečně ukončit a následně znovu otevírat, nýbrž v klidu aplikace, respektive daný soubor zazálohuje.





FlashBack podporuje podobně jako všechny profesionální zálohovací programy práci s backup profily. Standardně jsou k dispozici tři profily, ve kterých si můžete nastavit nejrůznější věci jako zálohování všech nebo pouze změněných souborů, cesty k backupu na paměťové kartě, automatického mazání starších verzí souborů nebo jejich zakódování při backupu, reminder a další užitečné věci. Každý profil si samozřejmě pamatuje i seznam souborů, adresářů nebo celé adresářové struktury pro daný backup a jedním příkazem v menu lze kdykoliv danou strukturu obnovit podle aktuálního stavu a (ne)přítomnosti souborů na disku.



Při backupu je pochopitelně nutno dávat pozor na stav baterií, jejichž kapacita, přesněji řečeno voltáž, by při zápisu na CF kartu neměla klesnout pod 2,5 V (lze nastavit přímo v preferencích FlashBacku), jinak hrozí jednak poškození zálohovaných dat, nebo v horším případě reset Psiona. Backup je tedy nejlépe provádět s externím napájecím zdrojem, u kterého žádné podobné problémy samozřejmě nehrozí.



FlashBack jednoznačně patří mezi nejlepší "Compact Flash" backup programy pro Psion a už z jeho podstaty jaksi logicky vyplývá funkčnost pouze na EPOC32 kompatibilních kapesních počítačích s dostupnou CF paměťovou kartou, konkrétně na Psion Series 5/5mx, MC218, Series 7 a netBooku.





Hodnocení + + pokud máte Psiona s CF kartou, je FlashBack prostě nutnost - - asi nic Inovace, nápad, užitné vlastnosti zpracování - grafika, zvuky, GUI rychlost a stabilita dokumentace, nápověda, podpora poměr Cena/Výkon CELKOVÉ HODNOCENÍ