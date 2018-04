Flash Format - šikovný prográmek pro Pocket PC

Po koupi paměťové karty pro kapesní počítač je obvykle dobré kartu nejprve před použitím zformátovat. Výrobci karet sice tvrdí, že se to dělat nemusí, už jsem se ale setkal s několika kartami (na Pocket PC i na Psionu), které se bez zformátování chovaly poněkud podivně. A protože patrně nejsem sám, možná se Vám bude hodit utilitka Flash Format od firmy CNetX, s pomocí které lze paměťovou kartu zformátovat s poměrně slušným komfortem a která nabízí výrazně víc služeb než standardní formátovací funkce Windows CE. Mimo detailních informací o dané kartě a jejím formátování (typ FAT, počty sektorů, clusterů, cylindrů apod.) můžete kartu programem také analyzovat přímo a dozvíte se další informace o alokacích souborů. Flash Format standardně podporuje paměťové karty Compact Flash, MMC/Secure Digital, Smart Media, Memory Stick, paměťové karty standardy PCMCIA a také Microdrive včetně kapacit 2 a 5 GB. Samozřejmostí je kontrola integrity média, oprava alokačních chyb a další funkce, které povyšují Flash Format do role patrně nejkomfortnější formátovací utilitky dostupné pro Pocket PC. Při samotném formátování si pochopitelně můžete nastavit jak typ FAT, tak i počet clusterů, pokud ale nedisponujete potřebnými znalostmi, nechte raději formátování přímo na programu. Jednou z dalších funkcí utilitky Flash Format je AutoRun umožňující spouštět soubory z paměťové karty po jejím vložení do slotu - lze tedy například automaticky spustit nějakou hru, MP3 playlist, obrázkové album nebo nějakou elektronickou knihu.



Flash Format stojí 12 USD a funguje jak na Pocket PC, tak i na handheldech dle specifikací HPC 2000 a HPC Pro s operačním systémem Windows CE 2.11 a vyšším, podporovány jsou procesory MIPS, SH3, SH4 a StrongARM.