Flarion FLASH-OFDM – na západní frontě rušno!

FLASH-OFDM – řádově rychlejší než UMTS

O rychlostech dosahovaných v sítích FLASH-OFDM jsme pojednali poměrně nedávno v tomto článku. Od té doby se však mnohé změnilo. Flarion totiž 3. února oznámil, že právě dokončil spolu s operátory a výrobci koncových zařízení testy technologie Flexband. Flexband je něco, co Qualcomm asi zvedlo pořádně ze židle a něco, co ještě více prohloubilo depresi UMTS operátorů a výrobců infrastruktury.

Flexband má přinést plně konvergovanou mobilní síť připravenou na stále propagovanější triple play aneb hlas, data a video. Flexband má být dostupný ve dvou variantách – s kanálem o šířce 1,25 MHz (á la EV-DO) a kanálem o šířce 5 MHz (á la UMTS/W-CDMA). První varianta má přinést maximální rychlost downlinku 5,3 Mbps (2,5 Mbps průměr) a rychlost uplinku 1,8 Mbps. Pro 5 MHz variantu to pak má dokonce být downlink 15,9 Mbps v maximu a 6 Mbps v průměru. Přepočteno na hovorovou kapacitu má síť nabízet kapacitu až pro 186 volajících (pomocí VoIP) na jeden sektor (u 5 MHz varianty). Tak i tak je to lepší výsledek než u CDMA2000 1xEV-DO Rev. A (a až o dva řády lepší výsledek než u UMTS). Otázkou však zůstává, zda je Flarion připraven uvést Flexband stejně rychle jako Qualcomm Rev. A. Flarion však tvrdí, že má chipsety pro Flexband již připravené a otestované – skutečnost, ale nemusí být až tak růžová.

CDMA2000 1xEV-DO Rev. 0 CDMA2000 1xEV-DO Rev. A FLASH-OFDM Flexband 1,25 MHz Flexband 5 MHz Downlink (max. rychlost) 2,457 Mbps 3,1 Mbps 3,2 Mbps 5,3 Mbps 15,9 Mbps Uplink (max. rychlost) 153,6 kbps 1,8 Mbps 900 kbps 1,8 Mbps 1,8 Mbps QoS Ne Ano Ano Ano Ano Podpora IP telefonie Ne Ano Ano Ano Ano Latence (přibližně) 200 ms <50 ms <50 ms <50 ms <50 ms Možnost regulovat max. rychlost na uživatele Ne Ne Ano Ano Ano

Není všechno zlato, co se třpytí

Otázka reálného nasazení Flexbandu, potažmo FLASH-OFDM jako takového se stala minulý týden více než aktuální. Flarion totiž dostal obrovskou ránu pod pás. Americký operátor Nextel, který patřil mezi vlajkovou loď FLASH-OFDM, mezi největší a nejstarší pilotní programy Flarionu (testovací síť je v téměř rok a testují se na ní i koncová zařízení jako IP telefony apod. a používají ji reální uživatelé v Severní Karolíně), totiž oznámil, že končí a FLASH-OFDM nenasadí. Důvodem k tomuto kroku je fúze s dalším velkým americkým mobilním operátorem – společností Sprint. Ta patří mezi propagátory EV-DO. Původně sice zástupci Nextelu prohlašovali, že i po fúzi je možná koexistence obou technologií a že je dokonce i pro firmu výhodná, nyní však, krátce po oznámení dokončení čipsetů pro EV-DO Rev. A a v podstatě v den představení Flexbandu oznámil Nextel, že s FLASH-OFDM a Flarionem jako takovým končí.

Důvody pro tento krok Nextel neoznámil, nicméně je poměrně zajímavé, sledovat, jak šly jednotlivé události po sobě. Qualcomm rychle ujistil své zákazníky, že Rev. A (konečně) bude k dispozici, Flarion pár dní poté oznámil, že má k dispozici dvakrát tak rychlejší Flexband a vzápětí na to Nextel, největší a nejslibnější (a buďme upřímní – zatím také jediný) vážný zájemce o FLASH-OFDM oznámil, že FLASH-OFDM nechce a končí jeho testovací provoz a že se přikloní ke Qualcommu a jeho CDMA2000 1xEV-DO.

Co bude dál?

Pro Flarion nastal takříkajíc den posledního soudu. Nextel s ním končí, ostatní piloty moc slibně nevypadají, LG se v Jižní Koreji stále usilovněji snaží vzkřísit CDMA2000 1xEV-DV a jedinou nadějí tak pro něj zůstávají pilotní sítě T-Mobile v Haagu a v laboratořích v Bonnu. T-Mobile se tak patrně stane tím, kdo vynese nad Flarionem poslední soud. Flarionu se totiž stále nedaří. Jeho původní vize standardizace FLASH-OFDM se nedaří a v podstatě by se dalo říci, že již selhala. Do toho teď Flarion vítězoslavně představil své eso v rukávu, které se snažil utajit a které mělo tvrdě odpovědět na CDMA2000 1xEV-DO Rev. A. Jenže hlavní potenciální zákazník – Nextel – už nechce mít s Flarionem nic společného.

Naděje pro Flarion tak svítá pouze v Evropě, kde spolu se Siemensem pracuje na zařízeních pro pásmo 450 MHz a snaží se prosadit FLASH-OFDM jako budoucnost pro 450 MHz pásma po starých analogových sítích. Pásmo 450 MHz totiž nepatří do série oblíbených pásem pro EV-DO, a tak pro něj nejsou zatím k dispozici žádné solidní přístroje (jen jeden modem důvěrně známý z nabídky Eurotelu). Flarion však vsadil v pásmu 450 MHz na německé stříbro – Siemens. A nutno říci, že ne nadarmo. Nejdůležitější souboj s EV-DO totiž sehraje právě v Německu, kde se nyní odehrává boj právě o pásmo 450 MHz a jedním z hlavních bojovníků je T-Mobile, který nikoliv náhodou vlastní prostřednictvím T-Ventures podíl ve Flarionu. V současné době to tedy vypadá, že budoucnost Flarionu je v jen a jen v rukou T-Mobile, který z něj buď udělá další strategickou technologii pro celou skupinu (po GPRS/EGPRS, UMTS a WiFi) a nebo jej jednou pro vždy zavrhne, což by patrně znamenalo konec Flarionu tak, jak ho známe doposud.