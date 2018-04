Hodinky Pebble jsou nejspíše minulostí, pohltí je Fitbit

Byl to hodně slibný začátek. První verze hodinek Pebble vybrala na serveru Kickstarter astronomických 10 milionů dolarů a zařadila se mezi vůbec nejúspěšnější komunitně financované projekty. Na tento úspěch navázala druhá verze Pebble Time, která vybrala dokonce dvakrát tolik - 20 milionů dolarů je vůbec nejvíce na této platformě.

Geekovské hodinky internetu učarovaly a i my je hodnotíme jako jedny z nejpovedenějších chytrých hodinek vůbec. Mají bezkonkurenční výdrž (okolo 7 dnů), příjemné uživatelské prostředí, e-paper technologii displeje, díky níž jsou hodinky výborně čitelné na světle, nebo třeba hromadu aplikací a to je zkrátka něco, co mělo být světový hit. Jenže není.

Firma se dostala do obrovských dluhů vůči výrobcům součástek (okolo 28 milionů dolarů) a nezvládá výrobu nových modelů. Spekuluje se dokonce o tom, že Pebble Time 2 nakonec vůbec nedorazí těm, kteří si je předobjednali.

Pebble totiž patrně kupuje konkurenční Fitbit, který má zájem pouze o know-how a technologie, značku Pebble jako takovou nejspíše udržovat při životě nehodlá. Pokud je to skutečně tak, čeká příznivce těchto chytrých hodinek asi hodně bolestivá rána.

Ještě horší zprávou je však cena, kterou Fitbit nabízí - přibližně 40 milionů dolarů. Letos na jaře totiž chtěl značku odkoupit Intel za 70 milionů dolarů, loni dokonce dostal Pebble nabídku na odkoupení za astronomických 740 milionů dolarů. Obě nabídky však zástupci firmy odmítli a nyní budou rádi, když za peníze z prodeje jakž takž umoří dluhy.

Mluvčí Pebblu se zatím k situaci nevyjádřili, takže nezbývá než čekat, jak to celé nakonec dopadne.