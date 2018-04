Firmy si mohou pořídit vlastní neomezené SMS brány

Firemní zákazníci mobilních operátorů stále více zjišťují, že se jim vyplatí pořídit si vlastní SMS bránu. Ty totiž oproti webovým SMS bránám operátorů nabízejí mnohem více funkcí. Nemluvě o tom, že nejsou nijak omezovány, na rozdíl od bran Eurotelu a T-Mobilu. Mají ale jednu nevýhodu – nejsou zdarma.

Dokud bylo velmi snadné poslat textovou zprávu z webových stránek nebo si nechat přeposílat e-maily prostřednictvím bezplatných bran, nikdo se o podobné specializované aplikace nezajímal. Když Eurotel a T-Mobile své brány omezili, začali uživatelé hledat náhradní řešení.

Běžní zákazníci nemají moc široký výběr. Mohou využívat omezené bezplatné brány, nebo si najít provozovatele placené brány na internetu. Jejich funkčnost ale zůstala u posílání textových zpráv z formuláře. Nanejvýše přidávají možnost používat adresář, který ale nelze synchronizovat s Outlookem nebo jiným podobným programem.

Firemní SMS něco stojí, ale mohou firmě ušetřit velké náklady

Firmy mají mnohem více možností. Vedle těch již popsaných si mohou nainstalovat některý z produktů, který zajišťuje posílání textových zpráv z mnoha aplikací. Mohou si také vytvořit vlastní firemní SMS bránu. S podobnými aplikacemi není problém přidat možnost posílání textových zpráv do e-mailových programů. Některé produkty umožňují i napojení na informační servery Microsoft Exchange nebo Lotus Domino/Notes. Vzhledem k obvyklé modulární architektuře a popsanému aplikačnímu rozhraní nebývá ani problém přidat možnost komunikace s vlastním firemním informačním systémem a zjišťování a zadávání dat do databází.

Nevýhodou těchto řešení je skutečnost, že za poslané textové zprávy se platí. Pokud se ve firmě omezíte pouze na nabídku neomezené SMS brány, potom se vám takové řešení evidentně nevyplatí. V okamžiku, kdy už začnete používat další funkce (daly by se nazvat podporou mobilní kanceláře), potom zřejmě zjistíte, že peníze za odeslané textové zprávy vám pomohly zefektivnit fungování některých procesů ve firmě a v důsledku i dost ušetřit.

SMS produkty nabízejí operátoři i třetí firmy

Nabídka produktů pro komunikaci prostřednictvím SMS zpráv není omezená pouze na mobilní operátory (v ČR nabízejí nějaký produkt v této oblasti všichni tři). Na stránkách Mobil.cz vám postupně budeme tyto aplikace představovat. Již v minulosti jste si u nás mohli přečíst o produktu MobilChange od společnosti DATASYS.

Aplikace pro firmy obvykle umožňují přístup prostřednictvím SMS do systémů Exchange/Outlook a Domino/Notes (jde o zjišťování událostí v kalendáři, úkolů a kontaktů v adresáři), přeposílání e-mailů a zřízení firemní webové SMS brány. S mobilní sítí komunikují prostřednictvím mobilního telefonu připojeného k vlastnímu serveru, nebo jsou pevnou linkou připojené přímo do SMS centra mobilního operátora.

Vzhledem k potřebě spousty firem umožnit svým zaměstnancům přístup k informačním systémům prostřednictvím textových zpráv (je to levnější a mnohdy praktičtější než pořízení kapesních počítačů s přístupem přes internet) se letos předpokládá výrazný růst zájmu o tyto aplikace. Mělo by se zlepšovat i jejich uživatelské rozhraní (nyní je plně v rukou programátorů a nikoliv aplikačních designerů) a posílena bude i funkčnost.

Podobné aplikace jsou využitelné i u mobilního marketingu, se kterým by se letos také mělo seznámit stále více firem (mobilnímu marketingu jsme se věnovali tento a tento článek). Mobilní operátoři se mohou radovat. Pokud nově vznikající trh podpoří tím, že se jej nebudou chtít rozdělit jen mezi sebe a umožní vzájemnou konkurenci třetích firem, potom mohou očekávat růst příjmů za textové zprávy a rozšíření SMS aplikací i do malých a středních firem. Pokud se ale rozhodnou, že tím nejlepším pro uživatele jsou pouze jejich nabídky omezené jen na vlastní mobilní sítě, potom by asi neměli být překvapení, že o ně budou mít zájem jen velké nebo specializované firmy.