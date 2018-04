Firmy prý nehodlají snižovat ceny za SMS v zahraničí, jak chce EK

Jde hlavně o zasílání SMS či surfování po internetu v zahraničí. Uvedl to dnes server EurActiv.

Server se odvolává na stanovisko sdružení ETNO, podle něhož operátoři stanovování maximálních cen považují za absurdní. Zasahování komise podle nich podporuje "stanovování cen" místo zdravé konkurence v sektoru. ETNO je obchodním sdružením, které zahrnuje telekomunikační firmy jako Deutsche Telekom či Telefónica, pod níž spadá česká Telefónica O2.

Eurokomisařka Viviane Redingová telekomunikačním firmám vyslala v únoru varování, že pokud operátoři nesníží do 1. července ceny, pak komise zváží zavedení maximálních cenových stropů pro tyto služby.

Komise tehdy uvedla, že zaslání textové zprávy stojí v rámci domácí sítě běžně od pěti (1,30 koruny) do deseti (2,60 koruny) eurocentů. V rámci různých zákaznických balíčků to však může být ještě méně. Pokud se posílá SMS ze zahraničí, cena přesahuje i 50 eurocentů, tedy asi 13 korun. Za stahování dat jsou ceny nejméně čtyřikrát až šestkrát vyšší v zahraničí než v domovské sítě.

Komentáře představitelů ETNO přišly v době, kdy komise zahájila veřejné konzultace, zda by neměla provést změny v nařízení týkajícím se roamingu; to loni stanovilo cenové stropy na volání v zahraničí. Tyto zatím nezávazné debaty mohou otevřít cestu k tomu, aby do této legislativy mohly být zařazeny i zasílání SMS či využívání internetu v zahraničí.