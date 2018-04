Firmy protestují proti patentovému návrhu EU

Přední evropští výrobci vyspělých technologií nesouhlasí s návrhem nového evropského zákona o patentové ochraně softwaru. Společný dopis zaslaly Evropské komisi telekomunikační a elektronické koncerny Nokia, Ericsson, Siemens, Philips a Alcatel již minulý měsíc, jeho kopii dnes získala agentura Reuters.

Pětice firem varuje Evropskou komisi, že pokud návrh patentového zákona projde v dnešní podobě, 15 miliard eur jejich ročních výdajů do výzkumu a vývoje přijde nazmar. Šéfové pětice společností, kteří dopis podepsali, žádají komisi, aby z legislativního návrhu vyškrtla změny, které v něm prosadili poslanci Evropského parlamentu 24. září.

Tyto změny podle jejich vyjádření připraví technologické firmy o patentovou ochranu jejich výrobků. "Hlasování v parlamentu kompletně obrátilo původní návrh komise vzhůru nohama," píše se v dopise.

V případě telekomunikačních a elektronických firem odstranily změny většinu patentové ochrany. Zmařily by se tak investice do výzkumu a vývoje, protože by kdokoli mohl výsledků nákladného vývoje využívat zadarmo, míní firmy.

Dopis je datovaný 7. listopadu. Jeho adresáty jsou komisař unie pro vnitřní obchod Frits Bolkenstein a komisař pro průmysl a informační společnost Erkki Liikanen. Mluvčí Ericssonu dnes uvedl, že si není vědom, že by firmy již dostaly od komise odpověď, napsala agentura Reuters.