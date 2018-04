Firmy již využívají komerční prostor v SMS

Společnosti Contactel, GE Capital Bank a výrobce nápojů Hello, firma Linea Nivnice, jako první vkládají sponzorský vzkaz do SMS zpráv posílaných z internetové brány společnosti Eurotel. Na dotaz ČIA to sdělil tiskový mluvčí společnosti Eurotel Jan Kučmáš.

Od pondělí 17. března je možné posílat krátké textové zprávy z internetové brány Eurotelu pouze v délce 60 znaků. Zbývajících 100 znaků je prostorem pro komerční sdělení. Firma tím řeší problém vysokých nákladů na provoz SMS zpráv posílaných přes internet. Společnost T-Mobile zase od 4. února tuto službu zpoplatnila. Pouze registrovaní uživatelé portálu t-zones mohou nadále posílat omezený počet zpráv zdarma. Český mobil v současné době o zpoplatnění internetové SMS brány do sítě Oskar neuvažuje.