Firmware udělá z Nokie 3310 novou 3315

Nokia 3310 ještě nepatří do starého železa. Nejenom že se tento telefon stále prodává, ale jedná se o jeden z nejrozšířenějších telefonů mezi uživateli vůbec. Již při uvedení 3310 na trh téměř před dvěma roky si mnoho zákazníků stěžovalo na trochu chudší výbavu přístroje oproti konkurenci. Pro koho byla výbava nepřekonatelnou překážkou, může zvolit o něco lépe vybavenou Nokii 3330 nebo si aktuálně nechat nahrát nový firmware do své stávající Nokie 3310. Díky novému firmwaru získá Nokia 3310 několik nových funkcí, které nemá ani sesterský model 3330. Nové funkce jako by z oka vypadly Nokii 3315, asijské novince výrobce, o které jsme vás informovali v tomto článku . Nokia 3315 však není určena pro evropský trh a právě až na uvedené funkce a vzhled se od modelu 3310 neliší.

Nové funkce pro Nokii 3310 má na svědomí nový firmware 5.47, který Nokia pustila do světa na přelomu dubna a května letošního roku. Pokud však půjdete do autorizovaného servisu společnosti a necháte si tento firmware nahrát, žádných překvapení v podobě nových funkcí se nedočkáte. Standardně obsahuje nový firmware 5.47 jen drobná a na první pohled neviditelná vylepšení. Reklamovat absenci nových funkcí nemá smysl, Nokia je oficiálně nenabízí, jedná se o malý trik šikovných rukou mimo společnost Nokia. Celá záležitost je velmi podobná situaci například u některých starších telefonů Motorola, které měly ve výbavě některé funkce, které ale výrobce oficiálně nenabízel a byla nutná jejich aktivace. Tak je tomu i u nového firmwaru 5.47 pro Nokii 3310. Ač jsou nové funkce stejné jako pro Nokii 3315 a z toho důvodu se tento upgrade firmwaru v internetových diskusích často uvádí jako přehrání firmwaru z Nokie 3315 do Nokie 3310, jedná se jen o nový firmware pro Nokii 3310, u kterého se zásahem do EEPROM telefonu tyto funkce aktivují. Z výše uvedeného je zřejmé, že nový firmware 5.47 pro Nokii 3310 tyto funkce podporuje, ale výrobce je z nějakých důvodů oficiálně pro tento telefon nenabízí. Je otázkou, jestli tomu tak někdy bude, nebo se navždy bude pouze jednat ozásah do telefonu.

Přehráním nového firmwaru 5.47 do Nokie 3310 a zásahem do její EEPROM získáte následující nové funkce. Mezi ty nepraktičtější jistě patří časově nastavitelný zámek klávesnice, po kterém mnoho majitelů jistě dlouhou dobu marně touží. Stejně praktické se budou jevit i časově nastavitelné profily, známé z jiných novějších telefonů výrobce. Popularitu si pak jistě získá i hromadné mazání SMS zpráv, kdy telefon nabízí mazání všech přečtených / přijatých / odeslaných SMS zpráv. A když už jsme u esemesek, tak si s novým firmwarem můžete nastavit i jejich ohlašovací tón dle své libosti. Jako bonus lze pak považovat nové menu telefonu. V něm najdete obrázkový editor, který nabízí jak vytvoření nového, tak úpravu stávajícího obrázku, který můžete připojit k SMS zprávě.

Jak již bylo uvedeno, nový firmware s těmito funkcemi do Nokie 3310 vámv autorizovaném servisu nenahrají. V současné době se o úpravu svého telefonu můžete pokusit sami, pak vás odkážeme na nejrůznější internetová fóra věnovaná telefonům Nokia, nebo můžete vyhledat některé neautorizované servisy mobilních telefonů, které vám nový firmware nahrají. Pokud se chcete o nahrání pokusit sami, musíte počítat s určitým rizikem neúspěchu, především pokud nemáte s úpravou telefonů Nokia zkušenosti. Budete také potřebovat software, který se však může lišit - podle zvoleného postupu. Těch je několik, a ne všechny v současné chvíli přinášejí stoprocentní výsledky. Podle některých zdrojů se můžete setkat například s na stálo zapnutým zámkem telefonu nebo se vám může přístroj samovolně vypínat. Z toho důvodu bude pro mnohé zájemce jistější, když navštíví některý z neautorizovaných servisů, kde mu nový firmware nahrají. Cena za tuto operaci by neměla přesáhnout 400 až 500 Kč a minimálně na tento zásah byste měli dostat záruku. Opět musíme dodat, že v případě nahrání tohoto firmwaru do Nokie 3310 přicházíte o záruku na telefon, pokud v ní samozřejmě ještě je. Společnost Nokia oficiálně tuto úpravu Nokie 3310 nenabízí a nepřebírá za případné problémy jakoukoliv zodpovědnost.

Námi testovaný telefon se choval naprosto korektně, bez jakýchkoliv problémů. Nově přidané funkce taktéž fungovaly bez problémů, ale musíme podotknout, že jsme měli telefon k dispozici jen po krátkou dobu. Jednu takto upravenou Nokii 3310 máme přislíbenou k dlouhodobějšímu testování; pak vás samozřejmě seznámíme s jeho výsledky. Zatím nám nezbývá než konstatovat, že Nokia 3310 má i na podzim svého života s novými funkcemi, ač se jedná o neoficiální vylepšení, stále šanci na slušnou kariéru. S novou výbavou se vlastně jedná o novou Nokii 3315, která se ale v Evropě prodávat nebude.

