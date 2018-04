Firmám se prý vyplatí zrušit pevné telefony

Nokia si nechala zpracovat mezinárodní průzkum, ze kterého vyplývá, že se firmám vyplatí zrušit pevné telefonní linky a komunikovat jen prostřednictvím mobilních telefonů. Úspora prý může dosáhnout až 25 % nákladů na telekomunikace ve firmě. A to i přesto, že volání v mobilních sítí je dražší než volání v pevných sítích.

Průzkum zpracovala agentura BearingPoint, která se dotazovala vedoucích pracovníků, kteří mají ve firmách na starosti telekomunikace a informační technologie. Nokia zveřejnila jen výsledky studie, takže se nedá odhadnout, jak v souboji s pevnými a mobilními telefony stojí další alternativy, jako je například důsledné používání hovorů přes internet (VoIP, Voice over IP). To je ale logické, Nokii živí mobilní telefony a infrastruktura pro mobilní operátory; VoIP je doménou jiných firem.

Volání je dražší, ale přesto ušetříte

Studie objednaná Nokií ukazuje v plné nahotě, jak se ve firmách plýtvá výdaji na telekomunikace. Hovory v mobilních sítích jsou oproti hovorům v pevných sítích dražší, ale rozhodně nejsou tak drahé, jako volání z pevných linek na mobilní čísla. A právě to je hodně rozšířeným nešvarem ve firmách.

Zaměstnanci totiž mají velmi často limit na hovory z mobilních telefonů, zatímco hovory z pevných linek se téměř nikde nehlídají. Obvykle se nikdo neptá zaměstnanců, proč mají vysoké účty za telefon (vždy si to nějak zdůvodní); odpovědné osoby zaujme až mimořádné zvýšení, ale nikoliv samotný průměr. A protože hovory z mobilů jsou limitované, volají často zaměstnanci svým kolegům na mobily z pevného telefonu. A i když firma používá GSM-bránu, volající se obvykle v délce hovoru nijak neomezuje.

Právě tím, že zaměstnanci budou volat jen z mobilních telefonů, se ušetří, protože díky existenci a především silnému vnímání limitů objemu hovorů budou volat kolegům až v okamžiku, kdy to budou skutečně potřebovat. Volání mezi kancelářemi na mobil je mimochodem obvyklé i dnes, protože při volání na mobil máte jistotu, že volaného dostihnete; tuto jistotu pevné linky nenabízí.

Když zrušíte pevné telefony ve firmě, nebudete muset udržovat v provozu telekomunikační infrastrukturu, jako je drahá pobočková ústředna (u níž se seznamu desítek funkcí stejně ve firmě používáte tak pět a to v těch lepších případech), ušetříte za telefonní přístroje a nepřímo ušetříte i díky tomu, že si zaměstnanci nebudou volat v pracovní době domů a povídat si o víkendovém nákupu nebo přípravě večeře. A to nemluvě o odbourání nákladů na přesměrování pevných linek na mobily, což je u některých pracovníků populární a občas i hodně potřebná služba.

Nezapomínejte na VoIP

Podle názoru Mobil.cz by se ale nemělo zapomínat na možnost hovorů v počítačových sítích (VoIP). Pro tyto hovory totiž není nutné budovat separátní infrastrukturu, využívá se již natažené počítačové sítě. Na pracovištích, kde mají zaměstnanci počítače, je pak stačí vybavit jen vhodnými sluchátky s mikrofonem. Tam, kde počítače nejsou, je pak možné koupit klasické telefony pro VoIP.

Spojením s možnostmi počítačů a vhodného software je totiž možné využívat hovory typu VoIP mnohem lépe než klasické hovory po pevných telefonech v rámci firmy. Přinejmenším vidíte, kdo vám volá a to bez toho, že byste si do telefonu pracně zadávali telefonní seznam nebo si pamatovali čísla. Důležité hovory si také můžete nahrávat – ukládat na disk. Nemluvě o propojení s elektronickou poštou a posílání dokumentů, takže po telefonu můžete skutečně pracovat, zatímco klasicky jste jen popisovali práci.

Mobily jsou pro firemní komunikaci vhodnější než klasické telefony, ale některé vlastnosti VoIP nedokáží nahradit. Ideální je vhodná kombinace a především znalost potřeb firmy. Podle zmiňované studie se ve spoustě firem při řešení telekomunikací až příliš podle zájmů zaměstnanců a ne podle zájmů firmy. Právě to vede k tomu, že jsou pevné linky v podstatě zneužívány pro osobní potřeby a výdaji na telekomunikace se plýtvá.

Na řadě jsou teď operátoři

Studie BearingPoint bohužel ukázala, že jen velmi málo firem ví o možnostech úspor nákladů na firemní telekomunikace a ještě méně se jich systematickými úsporami zabývá. Nokia zřejmě doufá, že se to po publikování této studie zlepší a více firem se rozhodne používat jenom mobily, nejlépe značky Nokia.

Výhody mobilní komunikace ale musí ve firmách vysvětlovat především mobilní operátoři, kteří mohou s nabídkou vhodných tarifních programů velmi vydělat. Nestačí ale nabízet jen levné minuty a volání mezi mobily ve firmě zdarma za paušál, firemní zákazníci po přechodu jen na mobily budou potřebovat i další služby a podporu operátora.

Virtuální a zelené mobilní čísla

Jistě přijde čas i pro virtuální mobilní čísla. Nyní jsou pevné linky u firem populární proto, že telefonní číslo se nemění a je pořád stejné, takže si jej zákazníci mohou snáze zapamatovat nebo někam dlouhodobě poznamenat (protože čísla pevných linek se prakticky zapamatovat nedají a nejsou hezká; loňské přečíslování to jen umocnilo…). Zato u mobilních čísel se již dá najít vhodná kombinace, která se pamatuje lépe než pevná linka.

Virtuální mobilní číslo funguje tak, že hovory na něj jsou směrovány na již konkrétní mobilní telefonní číslo člověka, která má příjem hovorů zákazníků na starosti. Těchto lidí může být ve firmě víc, mobilní operátor by při nezvedání hovoru měl vyzkoušet volat na další konkrétní mobil v pořadí, nebo umožnit zvonění na více mobilech současně a spojit hovor s tím, kdo zareaguje první (není to standardní služba mobilní sítě, ale jde to). Běžné přesměrování nebo call-hunting (postupné vyzvánění na více mobilech – nikdo nebude čekat pět minut, než ústředna najde někoho, kdo je ochotný hovor zvednout) na tohle totiž nestačí.

Mobilní operátoři i výrobci mobilů ještě mají co zlepšovat

Firmám provozujícím call-centra (infolinky) by jistě pomohla i lepší podpora ze strany mobilních operátorů než dnes. Ono totiž nestačí podobně jako pevní operátoři přivést hovor na zelené číslo (začínající na 800, volající neplatí nic, jde o hovor na účet volaného) a nechat firmu, ať si hovor zpracuje vlastní infrastrukturou. Tu totiž po přechodu na mobilní telefony zruší (zpráva Nokie se nezmiňuje o tom, že tohle perfektně řeší VoIP).

Mobilní operátoři by se měli lépe zamyslet nad tím, jak lépe prodat zákazníkům svou infrastrukturu. Ale musí to být použitelné služby a nesmí se snažit naúčtovat zákazníkovi cokoliv, co do teď dělal zdarma. Protože potom ho nepřesvědčí sebevíc studií na téma, jak se přechodem na mobily dá ušetřit.

Své by měli udělat i výrobci mobilů. Na trhu totiž výrazně chybí mobil do firmy. Je to něco co je snadno použitelné a pohodlné jako firemní bezšňůrový telefon (možná tomu říkáte DECT…), má to přístup do firemních systémů (pro začátek postačí adresář, kalendář a objednávkový systém) a na dálku se to dá nastavovat a řídit práva (tohle možná ještě zhorší popularitu oddělení IT mezi zaměstnanci, ale je to nutné).

I když pro začátek bude stačit, když výrobci mobilů přidají inteligentní vyhledávání v seznamu (když zadám pet, tak mi to zobrazí všechny Petry v seznamu a to bez ohledu na to, jestli tak jméno začíná, je první zadáno příjmení nebo pet příjmení obsahuje – dnes to umí jen mobily Nokia série 60, jako 3650, 7650, 6600 nebo chytré mobily s Windows Mobile). Poté je čas na bezbolestnou dálkovou synchronizaci seznamu, zbytek může přijít později. Firmy stejně nezačnou rušit pevné linky hned zítra…