Dovolila si odstranit šmírovací aplikaci a vyhodili ji. Teď se soudí

Kalifornský soud řeší případ Myrny Ariasové, která zažalovala svého bývalého zaměstnavatele, společnost Intermex. Má totiž podezření, že důvodem k rozvázání pracovního poměru bylo odinstalování mobilní aplikace Xora. V žalobě uvedla, že ji její šéf John Stubits vyhodil krátce poté, co tuto aplikaci odinstalovala.

Aplikace podle ní zasahovala do soukromí zaměstnanců. Podle Ariasové aplikace sledovala každý její pohyb 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Na problém s nesprávným fungováním funkce GPS monitorování, která se nevypínala, si Ariasová podle žaloby stěžovala. Její tehdejší šéf jí však dal jasně najevo, že k použití aplikace bylo přistoupeno právě proto, aby firma mohla průběžně sledovat pohyb zaměstnanců v pracovní době i mimo ni.

Při přelíčení u kalifornského vrchního soudu v Kern County pak Stubits přiznal, že zaměstnanci společnosti mohli být prostřednictvím aplikace sledování i mimo pracovní dobu. K dispozici měl například údaje o tom, jak rychle jeho podřízení jezdí. To by vzhledem k jejich častým přejezdům a schůzkám u klientů nebylo nic překvapivého, nicméně tyto údaje měla firma k dispozici i z doby osobního volna svých zaměstnanců.

Právě to Ariasová považuje za zásadní zásah do svého soukromí. U soudu se nechala slyšet, že nemá problém se samotnou GPS funkcí sporné mobilní aplikace, vadí jí hlavně zásah do jejího soukromého života. Aplikaci doslova přirovnala k monitorovacímu zařízení vězně.

Poškozená nyní po společnosti Intermex požaduje jako odškodné částku 500 tisíc dolarů, v přepočtu tedy přibližně 12 milionů korun. Podle tamních zvyklostí je výše odškodného stanovena zejména s ohledem na to, aby byla daná částka v případě rozhodnutí soudu ve prospěch žaloby znatelná zejména pro žalovanou společnost.