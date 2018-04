Firma si patentovala smartphony. Budou Nokia, Apple a další platit?

Zní to skoro neuvěřitelně. Smartphony, nebo chcete-li chytré telefony, jsou mezi námi již hezkých pár let. Přesto na tento koncept obdržela americká firma Minerva Industries patent až v úterý 22. ledna 2008. Firma ihned - několik minut po vydání patentu - zažalovala celkem 33 světových společností, mezi nimiž jsou třeba Nokia, HTC, Apple, RIM (BlackBerry), Motorola, HP, Sony Ericsson, Samsung a další.

Celá záležitost se zdá být poněkud špatným vtipem. Je pravda, že Minerva Industries zažádala o patent již před více než čtyřmi lety – v listopadu 2003, ale už tou dobou nebyl koncept chytrých telefonů a komunikátorů ničím neznámým.

Firma pouze využila možnosti, které jí dává americké patentové prostředí, a patentovala si něco již obecně známého. Patent, který se nazývá Mobilní komunikační a zábavné zařízení, jednoduše shrnuje schopnosti a vlastnosti smartphonů v podobě, tak jak je známe.

Firma má tedy patentované zařízení ve velikosti padnoucí do dlaně se schopností telefonovat v mobilních sítích, možností připojení k internetu, slotem pro paměťové karty, schopností přehrávat hudbu a video. Přístroj dále může obsahovat fotoaparát, mikrofon pro nahrávání zvukových záznamů nebo integrovaný GPS modul. V patentu se vyskytuje ještě několik dalších detailů, kterými se firma zajišťuje do budoucna a snaží se předpovědět další možná použití chytrých telefonů.

Odborníci se však domnívají, že tento patent neměl být udělen – odporuje totiž nařízení vrchního soudu, které říká, že kombinace několika známých konceptů do jednoho nemá na patent nárok. To, že vše není zcela v pořádku, dokazuje i fakt, že Minerva Industries musela svou sérii žalob podávat nadvakrát.

Poprvé totiž žaloby podala ještě předtím, než vůbec rozhodnutí o přidělení patentu dostala. Takže je zase rychle stáhla, aby je jen o pár okamžiků později podala znovu. V USA tak výrobce chytrých telefonů čeká série soudních bitev.

Jak jsme již naznačili, neměla by mít Minerva Industries příliš velkou šanci na úspěch. Ovšem jeden nikdy neví, zdravý rozum rozhodně není tím, co by v tomto případě hrálo roli. Pokud by tak Minerva nakonec zvítězila, mělo by to rozsáhlý dopad na celý průmysl mobilních telefonů. Patent je tak široký, že se totiž prakticky dotýká i běžných mobilních telefonů – výše vyjmenované funkce totiž nejsou vyhrazeny pouze smartphonům.