Firma MobilKom je v úpadku, prohlásil soud. U:fon jede dál

Situace MobilKomu Firma MobilKom na sebe v minulých dnech podala insolvenční řízení vzhledem ke dluhové zátěži z minulosti. Ze situace firma mimo jiné nepřímo viní i ČTÚ, který podle jejích manažerů může za současnou situaci na českém telekomunikačním trhu. Firma je podle slov manažerů v provozním zisku, ale nebyla schopná řešit tyto minulé pohledávky. Její manažeři opakovaně zdůrazňují, že firma bude fungovat dál a má i své plány do budoucna, například i možnost účasti v chystané aukci volných frekvencí, kterou připravuje ČTÚ.

Celkové závazky firmy dosáhly 2,15 miliardy korun. Věřitelé nyní mohou do 30 dnů přihlásit své pohledávky. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku. O situaci firmy informoval Mobil.cz v rozhovoru s jejím manažerem Davidem Spiesem (více čtěte zde: S ČTÚ máme špatné zkušenosti, nepodporuje rozvoj trhu, říká manažer U:fonu)

"Soud pouze v tomto případě určil insolvenčního správce, což je obvyklý postup, ten standardně zveřejnil možnost přihlásit firmám své pohledávky do probíhajícího insolvenčního řízení," řekl Aleš Kacl, PR manažer firmy Just Communication, která U:fon mediálně zastupuje.

"Jde o jeden z mnoha administrativních kroků, které provázejí restrukturalizaci dluhu operátora U:fon, aby mohl být očištěn od zbývající dluhové zátěže a mohl pokračovat ve své činnosti. Na tom mají zájem všechny zainteresované strany včetně dodavatelů. Nadále očekáváme, že soud povolí reorganizaci a v řádu měsíců bude insolvenční řízení zrušeno," dodal.

V platnosti by tak mělo zůstat to, co bylo řečeno ve výše uvedeném rozhovoru. Tedy že si U:fon nadále ponechá své klienty a bude fungovat dál. Operátor má i rozsáhlé plány na českém telekomunikačním trhu. Potvrzuje to i tisková zpráva, ve které se mimo jiné uvádí: "Operátor U:fon nadále pokračuje ve své činnosti, pro zákazníky se nic nemění, počítá nadále s úspěšnou restrukturalizací své poslední dluhové zátěže v řádu měsíců. Cílem managementu MobilKom, a.s., nadále zůstává očistit společnost od úvěrové zátěže z minulosti a umožnit její budoucí fungování a prosperitu."