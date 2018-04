Firemní e-maily můžete mít vždy po ruce (BlackBerry versus Office Connector)

Co je to BlackBerry

BlackBerry je technologie pro synchronizaci e-mailu na mobilních zařízeních patentovaná americkou společností RIM. BlackBerry je však také název, kterým se pyšní série telefonů a „kalkulaček“ z produkce stejnojmenné firmy, které tuto technologii podporují.

Princip fungování je naprosto jednoduchý. Ve firemní síti je nainstalován BlackBerry server, který umí spolupracovat se servery Microsoft Exchange, Lotus Domino či Novell Groupwise. Ten je pak prostřednictvím sítě internetu propojený se sítí T-Mobile a stará se o doručování e-mailů na BlackBerry zařízení, a to v podstatě v reálném čase. Stejně tak, pokud se uživatel BlackBerry zařízení rozhodne odeslat nějaký e-mail, spojí se BlackBerry skrze GSM síť s BlackBerry serverem umístěným ve firmě, ten e-mail předá Exchange či Domino serveru a ten následně zprávu odešle. BlackBerry přitom umí, stejně jako Eurotel Office Connector, kromě e-mailů synchronizovat také kalendář, kontakty, poznámky i úkoly.

BlackBerry a Office Connector z pohledu uživatele

Z pohledu uživatele se chovají obě služby tak, že v okamžiku, kdy se cokoliv změní na jejich účtu vedeném na Microsoft Exchange nebo Lotus Domino serveru ve firmě (přijde e-mail, někdo vám přidá úkol či položku do kalendáře, atd.) projeví se táž změna v téměř reálném čase i na vašem mobilním zařízení. Recipročně pak platí, že pokud si například ve svém kalendáři vyznačíte, že ve středu od 10 do 12 máte jednání, budou to ihned vědět i vaši kolegové s přístupem k vašemu kalendáři, protože se tato změna provedená v mobilním zařízení ihned přenese na účet umístěný na firemním serveru. Podmínkou je dostupnost (E)GPRS v dané oblasti, kde se zrovna vyskytujete. V případě, že mobilní zařízení vypnete a nebo se ocitnete mimo pokrytou oblast, proběhne synchronizace se serverem v okamžiku, kdy se opět přihlásíte k síti.

Eurotel Office Connector navíc nabízí variantu služby, kdy zákazník nemusí kupovat a instalovat serverovou aplikaci do své firmy, ale může využít Eurotel Office Connector Serveru instalovaného v síti Eurotelu. BlackBerry v ČR tuto možnost nenabízí. U této varianty Eurotel Office Connectoru je pak nutné pouze nainstalovat na váš počítač ve firmě klientský software, který zprostředkuje komunikaci mezi firemním Microsoft Exchange či Lotus Domino serverem a serverem Eurotel Office Connector umístěném v Eurotelu.

BlackBerry a Office Connector z pohledu firmy

Obě dvě služby jsou určeny, jak již bylo napsáno výše, pro firemní klientelu. Právě firmy totiž mohou ocenit situaci, kdy zaměstnanci jsou neustále seznámeni s aktuálním dění ve firmě a v jejich kalendáři. Přístup k e-mailům je sice také dobrá věc, nicméně je v mobilních telefonech k dispozici již dávno. pouze s tím rozdílem, že e-maily do telefonu dorážejí buď s nějakým zpožděním (při pravidelném kontrolování schránky) a nebo při manuálním výběru schránky, což je poněkud nepohodlné. Kolik ale tato služba vlastně stojí?

Eurotel Office Connector Eurotel Office Connector Plus BlackBerry Aktivační poplatek 495 Kč 0 Kč 0 Kč Měsíční poplatek* 295 Kč 0 Kč 449 Kč Mezinárodní datový tarif Ne Ne Ano Cena serverové aplikace Není třeba Individuálně 45 293 Kč (5 user) + 5 663 Kč/user 115 881 Kč (20 user) + 1 983 Kč/user Instalace ve firmě Klientský software Serverová aplikace Serverová aplikace Požadavky Microsoft Exchange/Lotus Domino Microsoft Exchange/Lotus Domino Microsoft Exchange/Lotus Domino Kompatibilní zařízení Viz seznam Viz seznam BlackBerry 7290 Siemens SK65** Cílová skupina Malé, střední a velké firmy Velké firmy Velké firmy

*měsíční poplatek nezahrnuje datové přenosy

**ve třetím kvartále letošního roku má být k dispozici také klient pro chytré telefony od společností Nokia a Sony Ericsson Seznam zařízení kompatibilních se službou Eurotel Office Connector: Sony Ericsson P910i, K700i, K500i, Nokia 6230, 9300, 9500; Eurotel Smartphone II, DataPhone III; palmOne Treo 600; Eurotel DataPhone, DataPhone II, Smartphone I; Sony Ericsson P800, P900; Starší telefony: Ericsson T65; Nokia 3650, 6600, 7610, 7650, 9210i; Siemens M55, S55

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Jak jste se mohli dočíst v naší tabulce, tak BlackBerry nabízí tzv. mezinárodní tarif. Jedná se o speciální BlackBerry datový tarif určený pouze pro nadnárodní korporace, který nabízí za cenu 35 € měsíčně možnost používat BlackBerry v kterékoliv síti T-Mobile na světě bez nutnosti platit další poplatky a datové přenosy.

Jak si stojí BlackBerry

BlackBerry má zatím dvě zásadní nevýhody – k jeho fungování je nutné používat pouze jedno jediné dostupné zařízení BlackBerry 7290. Siemens SK65 s BlackBerry klientem se však na našem trhu má ocitnout v blízké budoucnosti a široká podpora pro další zařízení má následovat za půl roku. Druhý problém, který se ovšem patrně nepodaří s časem odstranit, je relativně vysoký měsíční paušál, který tuto službu odsouvá do kategorie uživatelů z řad velkých firem. Těžko si lze totiž představit, že by nějaká firma ze segmentu SMB byla schopná koupit si drahou serverovou aplikaci, platit 449 Kč za každého jejího uživatele za měsíc a ještě platit datové přenosy spojené s užíváním BlackBerry.

Konkurenční Eurotel Office Connector je v tomto případě výrazně výhodnější, neboť není třeba do firmy nic kupovat a platí se jen 295 Kč měsíčně. Pokud by si pak firma zakoupila Eurotel Office Connector Plus, odpadnul by měsíční poplatek zcela. Cena za licence na Eurotel Office Connector Server však bohužel není veřejná a stanovuje se individuálně, takže ji není možné s BlackBerry porovnat.