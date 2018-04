Firemní data do vaší kapsy

Možnost stahovat elektronickou poštu do mobilního telefonu není žádnou novinkou a e-mailový klient je dnes součástí výbavy většiny nových telefonů. Díky technologii Java lze e-mailový klient v podobě malé aplikace do mobilu i přidat. Malé displeje samozřejmě neumožňují komfortní práci s poštou, ale zejména některým firmám může mobilní kancelář značně zefektivnit práci.

Mobilní operátor Eurotel připravil pro zákazníky z řad firem nadstandardní kancelářské řešení Eurotel Office Connector. Jedná se o zajímavý produkt pro střední a velké firmy, které chtějí využít mobilní přístup ke kalendáři, e-mailu, adresáři a dalším firemním informacím.

Co služba přinese?

Představte si, že ráno vstanete a zvednete z nočního stolku svůj Dataphone. Během několika vteřin vidíte na displeji, jaké máte na dnešek úkoly a poznámky, i když je vaše pilná sekretářka zapisovala až pozdě v noci. Nejdůležitější poštu vyřídíte během cesty do práce a v kanceláři už vás nic nepřekvapí. Na pracovních cestách si můžete stáhnout aktualizované kontakty na firemní partnery a nové kolegy z práce.

Office Connector Server

Aby bylo možné data synchronizovat, je nutné ve firemní sítí nainstalovat server na počítače kompatibilní s operačním systémem MS Windows, NT Server, MS Windows Server 2000 nebo 2003. Při omezeném počtu uživatelů je možné použít i MS Windows 2000 nebo XP Professional. Tento nezávislý server musí být prostřednictvím sítě připojen na MS Exchange server 5.5 nebo 2000/2003, alternativou může být například server Lotus Domino.

Zabezpečení

O citlivé údaje se při synchronizaci bát nemusíte. Celý systém je proti zneužití chráněn šifrováním inicializačních údajů, jako jsou jména a hesla. Databáze s dočasnými informacemi připravenými pro přenos dat ke klientovi jsou kódována také. Pro šifrování dat přenášených mezi serverem a mobilními zařízeními se používá technologie od společnosti Certicom. Je možné volit mezi šiframi Triple DES a Triple AES.

zdroj: Eurotel

Přístup na server

K firemním informacím je možné přistupovat on-line přes WWW rozhraní, ale je nutné používat prohlížeč Internet Explorer 5.5 a vyšší. Využít lze také WAP, který podporují téměř všechny nové telefony. Dalším řešením je přístup prostřednictvím protokolu SyncML, pokud jej přístroj podporuje ve verzi 1.0.1.

Data je možné synchronizovat s informačním systémem firmy z mobilních zařízení, které používají operační systém Microsoft Pocket PC nebo Palm (verze3.5 a vyšší). Dále lze využít tzv. komunikátory vybavené Symbian OS 7.0 UIQ (Sony Ericsson P800, P900), Microsoft Windows for Mobile Phones a Microsoft Smartphone (Eurotel Smartphone). Data jsou i v tomto případě synchronizována přímo do standardních aplikací na straně firemního systému i mobilního zařízení.

Eurotel Office Connector Plus navíc přináší možnost vzdálené správy firemních telefonů a dalších mobilních zařízení. Na dálku je možné zálohovat data, instalovat další aplikace nebo vymazat citlivé informace v případě ztráty.

Co konkurence?

Mobilní operátor T-Mobile již přes rok nabízí aplikaci Mobile Office Optimizer, speciálně vyvinutou k mobilnímu využití Microsoft Outlook. Systém přeposílá e-maily do mobilních zařízení v reálném čase, indikuje novou poštu na kapesním počítači a informuje o nových schůzkách jakmile dorazí do firemní sítě.

Jaké mobilní zařízení použít

Pocket PC zařízení (Eurotel DataPhone II, Pocket PC 2003, 2002 nebo 2000 jako je HP iPAQ, Pocket PC telefony, Samsung i700, Hitachi G1000)

Palm OS zařízení (Palm OS zařízení s OS verze 3.5 nebo vyšší jako je Palm m125, m5xx, Tungsten, Treo, Samsung, Sony Clié, Kyocera)

Symbian OS Mobilní telefony (operační systém Symbian OS 7.0 UIQ, podporována zařízení Sony Ericsson P800 / P900, Motorola A920)

Smartphone OS Mobilní telefony (Microsoft Smartphone OS zařízení jako je Motorola MPx200, Samsung i600, Eurotel Smartphone)

Windows PC (počítače s OS Windows 98, ME, NT, 2000, XP jako jsou laptopy, notebooky, desktopy, Tablet PC, Pen PC)



Velkou výhodou této služby je, že si zákazník nemusí osvojovat ovládání nových programů. Data jsou ukládána do struktury zařízení a naleznete je tak přímo v aplikacích pro e-mail, adresáře, kontakty a úkoly. Eurotel Office Connector otevírá nové možnosti využití mobilních přístrojů, ale každá firma bude muset zvážit, jestli je investice do podobného systému rentabilní. Podle neoficiálních informací vyjde analýza, návrh a instalace řešení pro firmu s 20 komunikátory na 55 000 Kč.