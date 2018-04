S Firefox OS to firmy myslí vážně. Chtějí ho Alcatel, LG, Sony i Huawei

Po dlouhé době se můžeme dočkat výraznějšího nástupu zcela nového operačního systému na trh. Pokud totiž Windows Phone 8 a BlackBerry 10 počítáme jen jako nové generace systémů minulých, nový velký hráč se už dlouho neobjevil. Teď jím má být systém Firefox OS od společnosti Mozilla.

A jak se zdá, nemusí být hráčem nevýznamným. O systém totiž jeví zájem mobilní operátoři a také celá řada výrobců mobilních telefonů. Asi největšími propagátory Firefoxu jsou ZTE a Telefónica, jejich společnou snahu v podobě telefonu Open jsme vám již představili v samostatném článku.

Dalších zájemců je celá řada navzdory tomu, že má Firefox před sebou ještě pořádný kus cesty. Například v plynulosti a rychlosti uživatelského prostředí zatím za zavedenou konkurencí značně zaostává a slabší hardware, na kterém běží, jej v tomto případě neomlouvá. Firefox je totiž určen právě pro slabé levné telefony, takže by měl být pro běh na nich optimalizován. Navíc hardware zase není o tolik slabší jako u nejlevnějších androidů a ty se přitom v poslední době v rychlosti hodně vylepšily.

Velcí hráči

Navzdory dosavadním nedostatkům to však vypadá, že by se mohl Firefox ujmout. Zásluhu na tom má především zájem operátorů, kteří v něm vidí velkou příležitost, jak si konečně ukousnout více z koláče zisků jednotlivých mobilních platforem. Firefox je totiž postaven tak, že například dává operátorům snadnou šanci podílet se na ziscích z prodeje aplikací, reklamy a dalšího obsahu pro mobilní telefony.

Celkově se tato šance momentálně líbí osmnácti světovým mobilním operátorům, v čele s takovými giganty jako jsou již zmíněná Telefónica nebo T-Mobile, Three, Telecom Italia a Telenor. Ze zahraničních skupin jmenujme například China Unicom, ruský Megafon, americký Sprint, japonský KDDI nebo korejský KT.

Zájem operátorů = zájem výrobců

Jelikož mají o nový operační systém velký zájem operátoři, je jasné, že se o něj ihned zajímají i významní světoví výrobci mobilních telefonů. Se zájmem operátorů totiž mají zajištěný odbyt svých výrobků. Firefox navíc cílí na takovou skupinu uživatelů, kterou se dosud výrobcům s tradičními smartphony nepodařilo oslovit, což je další lákadlo.

Chystaný smartphone LG s Firefox OS

V Barceloně to sice nejprve vypadalo jen na premiéru modelu od ZTE, ale nakonec jsme viděli podstatně více telefonů s Firefoxem. Svůj přístroj s názvem OneTouch Fire představil Alcatel, na stánku Telefóniky a v tiskové zprávě Mozilly jsme se pak dozvěděli ještě o tom, že telefony s Firefoxem chystají i LG a Huawei. A svůj zájem o systém vyjádřilo i Sony, což vyvolalo nemalé překvapení.

Polotajná premiéra

O Firefoxu se v rámci veletrhu MWC mluvilo opravdu hodně. První telefony se mají na trh dostat zhruba v polovině letošního roku a stane se tak v Brazílii, Kolumbii, Mexiku, Černé hoře, Polsku, Srbsku, Španělsku nebo Venezuele. Později se dočkají i zákazníci na dalších trzích.

Mozilla potvrdila, že jako první dodají smartphony s Firefoxem firmy ZTE, Alcatel a LG. Zatímco ZTE i Alcatel jsme si mohli už i prohlédnout a vyzkoušet, jediný exemplář firefoxího LG se ukrýval na stánku Telefóniky za sklem. Sama firma v tomto ohledu nic nepředstavila a neoznámila, ale příchod LG s Firefoxem je jistý. Vystavovaný kousek měl ze všech dosud ukázaných telefonů s tímto systémem nejhranatější design, ale více soudit nemůžeme.

Trochu tajnůstkaří i Huawei. Ani tato firma svůj telefon s Firefoxem oficiálně nepředstavila, opět však byl k vidění na stánku španělského operátora. Funkční kousek ve vitrině připomíná například původní model Honor. Kdy přesně se však Huawei s novým systémem objeví, zatím zůstává tajemstvím.

"Co se operačních systémů týče, momentálně podporujeme Android a Windows Phone. Firefox je nový systém, založený na HTML5. Tato technologie je dnes jakýmsi trendem v mobilním světě. Domníváme se, že (HTML5 – pozn. red.) má potenciál do budoucna, a tak mu určitě budeme věnovat dostatečnou pozornost," odpověděl nám během rozhovoru Henry Xu, prezident Huawei pro region střední a východní Evropy a severských zemí.

Dravý Alcatel

To v případě Alcatelu bylo vše podstatně jasnější. Firma měla na stánku vystaveny dva funkční kousky nového modelu OneTouch Fire. Vystavený model byl přitom dalším důkazem toho, že Alcatel, respektive vlastník značky, čínská firma TCL, se momentálně snaží vymanit ze škatulky jakéhosi třetiřadého výrobce a chce se měřit s tradičními hráči.

Oproti ostatním firefoxím telefonům, které jsme si zatím mohli prohlédnout, zaujme OneTouch Fire především designem, který není tak fádní a jednotvárný jako u ostatních kousků. Pro Alcatel je typické provedení s veselými barvami i kvalitní zpracování. Trochu se však šetřilo na materiálech, kterými jsou obyčejné tvrdé plasty.

Alcatel OneTouch Fire s Firefox OS

Kromě líbivého designu nás zaujal i displej, který má sice stejné parametry jako u ZTE, ale nemá tak hrubý rastr a jeho barevné podání i celková čitelnost jsou na daleko lepší úrovni. Telefon se nám také zdál o něco rychlejší než ZTE, byť výtka směrem k celkové letargii systému zůstává. Rozdíl v rychlosti může být dán tím, že Alcatel používá o něco výkonnější 1GHz čip, zatímco ZTE si musí vystačit s procesorem na frekvenci 800 MHz.

Luxus i v nejnižší třídě

Vcelku překvapivým hráčem na poli telefonů se systémem Firefox by se mohlo stát japonské Sony. Představitelé firmy se během veletrhu nechali slyšet, že možnosti použití systému zkoumají a že spolupracují právě s Telefónikou, která je jedním z největších propagátorů systému. "Chci, aby bylo jasné, že momentálně jde o čistě technické vyhodnocování. Spojili jsme se s Telefónikou a Mozillou, abychom zjistili, zda nakonec zařízení s Firefox OS uvedeme na trh. Neoznamujeme tedy žádný produkt," vysvětlil redakci Mobil.cz Stephen Sneeden, marketingový manažer produktů Sony Mobile.

Prozradil nám, že o Firefox se Sony zajímá mimo jiné i proto, že firma pravidelně zkoumá a vyhodnocuje nové příležitosti. Systém prý svým založením na HTML5 přináší určité výhody a je variabilní podobně jako Android. "Obojí je pro nás natolik zajímavé, abychom se systémem zabývali dál. To je to, co teď veřejně deklarujeme," řekl Sneeden.

Levný telefon od Sony by měl být oproti svým soupeřům stále vcelku prémiový produkt. Měl by si zachovat určité typické vlastnosti produktů značky, které nyní zákazníci znají ze špičkových modelů. "Chtěli bychom například přinést něco zajímavého v oblasti fotoaparátů, což je jedna ze silných stránek Sony. Další takovou jsou například displeje, určitě i konektivita, kdy se teď hodně zaměřujeme na NFC, a dále design a aplikace," vysvětlil Sneeden.

Sony Xperia E

Navíc se domnívá, že případný levný model Sony s Firefox OS nebude protikladem k dřívějšímu prohlášení, že se firma chce zaměřit jen na telefony vyšších tříd. "Přinejmenším letos chceme intenzivně útočit v prémiovém segmentu. V následujících letech chceme v této části trhu soupeřit s oběma top hráči (Apple a Samsung, pozn. red.) a tento cíl následujeme velmi agresivně," představil marketingový manažer současnou strategii firmy.

"Samozřejmě však rozumíme tomu, že jiné trhy a jiní operátoři mají jiná očekávání a jiné požadavky. Chceme tedy nabízet produkty i v jiných cenových hladinách," potvrdil Sneeden fakt, že Sony nespouští z očí žádný segment trhu. Zdá se tak, že Sony bude třeba k levným telefonům přistupovat s opatrností a rozhodně se nebude chtít podbízet cenou.

Koketování s Firefoxem pak Sony potvrdilo i na vlastním blogu pro vývojáře. Firma ve středu právě pro ně uvolnila experimentální ROM se systémem Firefox, kterou mohou vývojáři nainstalovat do telefonu Sony Xperia E. Sony dalo vývojářům i několik tipů, jak začít s vývojem aplikací pro nový systém a na oplátku od nich žádá zpětnou vazbu ohledně samotného systému.

Dobrý start

Operační systém Firefox tedy zaujal. A to jak operátory, tak výrobce. Kromě již zmíněných se jistě objeví i další (na stánku Telefóniky byl ještě vývojářský telefon Geeksphone Peak, který je se 4,3 palcovým qHD displejem, dvoujádrovým procesorem a 8 mpx fotoaparátem dosud nejvybavenějším kouskem s Firefox OS). Podařilo se zaujmout i odbornou veřejnost, která sice na Firefoxu vidí řadu nedostatků, ale čile o nich diskutuje.

Nic z toho samozřejmě není zárukou, že nakonec Firefox opravdu prorazí. Když to naposledy s HTML5 někdo zkoušel, dopadlo to hodně špatně: Palm, autor systému webOS, zmizel v propadlišti dějin a ambiciózní systém nakonec skončil v rukou LG a objeví se nakonec v chytrých televizích.

Jenže současná situace je jiná a Firefox chce vyrůst z úplně jiné základny než webOS. Oslovit má (alespoň z počátku) především zákazníky, kteří si smartphone dosud nemohli nebo nechtěli koupit. Takových je na světě stále většina a Firefox by tak mohl "vyrůst odspodu". Jen by se v Mozille neměli spoléhat na to, že jim méně nároční a situace neznalí zákazníci odpustí nedostatky. Špatná zkušenost je vždy špatnou zkušeností bez ohledu na to, kolikrát ji už zákazník zažil.

Pokud se tedy Mozille a jejím partnerům podaří systém lépe odladit, může tento produkt, který oproti Androidu a iOS zdánlivě nepřináší nic zásadně nového, zaznamenat solidní úspěch.