Do Česka míří nejmladší z operačních systémů, telefon s Firefox OS

Telefony se systémem Firefox OS se už nějakou dobu ve světě prodávají, v tuzemsku však jde o novinku. Do výroby těchto novinek se zapojila firma Alcatel, která je zařadila do nabídky jako sérii One Touch Fire. S prvním modelem jsme ve světě mohli setkat už v minulém roce.

Nyní i k nám dorazil nejnovější model One Touch Fire E. Disponuje 4,5palcovým displejem s qHD rozlišením (540 × 960 pixelů) a technologií IPS. O výkon se stará dvoujádrový procesor na taktu 1,2 GHz, který doplňuje 512 MB operační paměti. Výrobce připomíná, že plynulý chod systému nemá takové nároky jako třeba u systému Android. Zároveň by měl být Firefox OS i úspornější, a prodloužit tak výdrž baterie o kapacitě 1 700 mAh.

One Touch Fire E má 4 GB vnitřní paměti, které lze rozšířit paměťovou kartou microSD až do velikosti 32 GB. Zadní fotoaparát s rozlišením 5 MPix je schopný natáčet video ve Full HD rozlišení. Najdeme zde i přední kameru s VGA rozlišením (640 x 480 obrazových bodů). Samozřejmě nechybí konektivita v podobě microUSB, Bluetooth 3.0, GPS a wi-fi. Rychlá data zajistí technologie 3G.

Systém Firefox OS je v telefonu ve verzi 1.3 a je připraven na aktualizaci na verzi 2.0. Tento systém je založen na otevřeném zdrojovém kódu. Jak už název napovídá, prostředí telefonu se snaží působit jako komplexní internetový prohlížeč bez ohledu na to, zda je uživatel připojený k internetu.

Samozřejmě nechybí populární aplikace, jako jsou Facebook, Twitter, YouTube a mnoho dalších v obchodě Firefox Marketplace. Součástí výbavy jsou i mapy HERE maps a klávesnice SwiftKey.

Cena modelu One Touch Fire E je stanovena na 3 399 korun a jeho prodeje se zhostil operátor T-Mobile.