Android není pro slabší telefony, Firefox ano. Tvrdí jeho zakladatel

Jeden ze zakladatelů společnosti Mozilla Brendan Eich jasně uvedl, že přístroje s jejich novým mobilním operačním systémem nebudou soupeřit s iPhony ani špičkově vybavenými smartphony s Androidem.

Právě naopak, cílovou skupinou budou uživatelé, kteří dosud smartphone nepoužívali, nebo jim stačí telefony bez otevřeného operačního systému, které však přesto dovolují telefon obohatit o nové aplikace. To nabízejí třeba Nokie řady Asha, které se dobře prodávají zejména v Asii.

Nic než velký úspěch nepřipouštějí ani tvůrci Firefoxu. Ovšem nutno říci, že nebude vůbec jednoduché přesvědčit uživatele, aby místo levného, ovšem dnes už poměrně slušně vybaveného androidího smartphonu, sáhli po dosud neznámé a nevyzkoušené platformě.

Brandon Eich však tvrdí, že Android je nehospodárný systém, a proto není vhodný pro slabší hardware. I proto se prý stále prodávají telefony s verzí 2.3 Gingerbread. Čtyřková verze Ice Cream Sandwich je podle něj velmi náročná a potřebuje celý gigabyte paměti RAM, kdežto Firefox OS si pohodlně vystačí i se čtvrtinou (256 MB).

Tuto náročnost vysvětluje nutností operační pamětí krmit hned tři významné konzumenty: kromě základního kernelu systému také Dalvik (softwarový nástroj pro zpracování Java aplikací) a WebKit, tedy vykreslovací jádro webového prohlížeče. Naproti tomu Firefox potřebuje pouze renderovací jádro Gecko, na kterém jsou postaveny všechny aplikace této nové platformy.

Zní to sice hezky, ovšem první ohlasy na test dvou historicky prvních telefonů s Firefox OS jsou velmi rozpačité. A nejvíce kritiky sklízí právě dost pomalé reakce na pokyny uživatele. Tak špatně na tom patrně nejsou právě ani nejlevnější androidy.

Na druhou stranu, ZTE Open, jeden z prvních dvou telefonů s Firefox OS, jde do prodeje s cenou 69 eur, tedy asi 1 800 korun a tak levně zatím telefon s Androidem běžně nekoupíte. Výbava ZTE Open čítá 3,5" HVGA displej (320 × 480 bodů), gigahertzový procesor, 256 MB RAM, 512 MB FlashROM (+ paměťový slot) a 3,2MPix fotoaparát.

Otázkou je, zda se šetřilo na správných místech, investice do 512MB paměťového modulu RAM by se totiž výrobci v konečném důsledku jistě vyplatila. Koncovou cenu přístroje by to zvýšilo možná o desetinu a problémy s četným zasekáváním uživatelského rozhraní by možná úplně zmizely.

Dalším možným vysvětlením pomalé odezvy dvojice přístrojů (druhým je Alcatel One Touch Fire) je nedostatečná systémová optimalizace. To by však znamenalo, že Mozilla premiéru svého mobilního systému přeci jen uspěchala a o to obtížněji bude svou reputaci v budoucnu napravovat. Ale finální zhodnocení si nechme až do recenzí.