Vyzkoušeli jsme operační systém Firefox pro mobily. Vy můžete také

Jak vyzkoušet Firefox OS Otestovat Firefox OS je vcelku snadné, alespoň na počítačích s Windows. Pro ty připravila Mozilla balíček (ke stažení zde), který na počítač nainstaluje prostředí Gaia, vytvoří potřebné účty a nainstaluje emulátor s prvotní testovací verzí systému. Balík B2G-gaia-desktop doporučujeme instalovat jinam než do standardní složky Program Files, kam jej instalátor chce umístit. V této složce totiž nemusí jít přepsat všechny potřebné soubory pro instalaci aktuální verze. Balík tedy nainstalujte třeba do svého pracovního adresáře. Instalace nové verze, kterou Mozilla uvolňuje každý den, pak probíhá rovněž jednoduše. Stačí stáhnout balík z této stránky, rozbalit jej a jeho soubory a adresáře nakopírovat (přepsat stávající soubory) do adresáře s již nainstalovaným balíkem. Více informací o práci s Firefox OS poskytne Wiki stránka Mozilly.