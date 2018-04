Finsko si umí s telekomunikačním skandálem poradit

V době, kdy v Čechách zuří telekomunikační skandál o síle tornáda, prožívá i Finsko svůj gigantický skandál. Je velmi zajímavé srovnat průběh finského skandálu s tím, co se děje u nás. Především je třeba říci, že na indexu zemí podle zkorumpovanosti Finsko představuje jednu ze zemí s nejmenší korupcí, zatímco Česká republika se poměrně hrdě vyjímá blízko favorizovanému Rusku a Arábii.

Obětí skandálu je Matti Aura, finský ministr dopravy a spojů, jenž rezignoval minulý týden den poté, co se skandál provalil na titulních stránkách většiny finského tisku. Přitom provinění ministra Matti Aura nebylo v tom, že by přijal úplatek, ale že podporoval Pekka Vennamo, výkonného ředitele finské státní telekomunikační společnosti Sonera. Svoje odstoupení Aura odůvodnil tím, že udělal chybný odhad, který poškodil druhou největší burzovní společnost v zemi. Aura konstatoval, že při projednávání privatizace Sonery silně hájil Vennamovo držení akcií firmy Sonera a považoval je za výhodné pro vlastníky akcií firmy.

"Musím bohužel konstatovat, že jsem se v případě ředitele Vennama dopustil chybného odhadu. ......Na základě toho již nadále nesplňuji předpoklady pro úspěšné vykonávání ministerské funkce," uvedl ministr na pondělní tiskové konferenci. Aura popřel, že by se záměrně obětoval za vládu a stranu před blížícími se volbami.

Aura pojal nedůvěru poté, co se první lednovou sobotu dozvěděl, že Vennamo loni v listopadu prodal své ženě a dětem část svých akcií Sonery, které nakoupil v rámci privatizace firmy. Podle Aury Vennamo tento obchod s akciemi zatajil jak před ministrem coby zástupce státu-většinového vlastníka, tak i vůči trhu. Podle Aury měl Vennamo sám oznámit obchod a uvést na pravou míru vzniklé chybné informace o vlastnictví akcií.

Je přitom zajímavé, že nikomu nevznikla škoda finanční, Pekka Vennamo využil svoje postavení k tomu, aby mohl nakoupit více akcií, než ostatní. Pekka Vennamo si tak během dvou měsíců přišel na 446 630 USD (neboli nově 378500 Euro), které mu vynesla změna kurzu akcií na burze.

Když finský tisk na tuto machinaci přišel, trvalo jen pár dní, než Pekka Vennamo přišel o post výkonného ředitel Sonery, aby jej nyní nahradil Aulis Salin, dosavadní ředitel jedné z divizí Sonera Oy.

Finský typ skandálu by v Čechách prohučel na páté stránce novin, pokud by se něco podobného stalo v SPT Telecom. Na celém skandálu je zajímavé, že ministr dopravy a spojů podal demisi nikoliv proto, že by snad přijal od někoho nějaký úplatek - ale jen a pouze z toho důvodu, že Pekku Vennama podporoval ve funkci šéfa Sonery. Inu, Finové korupci příliš nemilují a i její náznak tvrdě trestají.

Bude velmi zajímavé sledovat, jak se korupční skandál týkající se sumy okolo 10 milionů dolarů bude vyvíjet u nás. Možná jsem to špatně sledoval, ale zatím jsem žádnou demisi nezaznamenal.

