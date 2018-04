Microsoft nedodržel slib, který dal po koupi Nokie. Naštval finskou vládu

Microsoft před časem oznámil, že v divizi na výrobu a vývoj chytrých telefonů Lumia propustí až 1 850 lidí (více zde). Firma tím definitivně zametá po neúspěšné akvizici mobilní divize finské Nokie. Divizi na výrobu obyčejných telefonů firma prodává Foxconnu, takže po finské firmě toho v Microsoftu zbude jen minimum. A Finsko, domovská země Nokie, s tím má problém. Z ohlášených necelých dvou tisíc propouštěných jich totiž asi 1 350 připadá na pozice ve finských částech firmy.

Tamní vláda obviňuje Microsoft, že nesplnil sliby, které při koupi mobilní divize největší finské firmy dával. Místo masivního propouštění se mělo z Finska stát centrum vývoje v mobilní oblasti a Microsoft sliboval, že zde vytvoří velké datové centrum, které by přineslo další pracovní místa. Jenže teď přichází inženýři i další často odborná pracovní síly o místa a projekt datového centra společnost nerealizovala.

Pro Finsko, které má zhruba 5,5 milionu obyvatel, je to problém. Země se totiž již tak potýká s poměrně vysokou nezaměstnaností. Bez práce je tu podle dubnových údajů finského statistického úřadu 264 tisíc lidí, tedy asi 9,8 % práceschopného obyvatelstva. Další propouštění pak znamená, že země momentálně ekonomicky stagnuje, zatímco Evropa celkově roste. Nutno podotknout, že na nezaměstnanost nemá vliv jen Microsoft. Její výrazný nárůst způsobila právě krize u Nokie před několika lety a další propouštění u této firmy, která stále prochází restrukturalizací.

Jenže zatímco u ní má vláda jasno v tom, že jde o nutný proces, od Microsoftu si slibovala, že pomůže právě negativní dopady změn u největší domácí společnosti vyvážit. Nestalo se tak a místo toho přispívá ke zhoršování situace. Vláda proto chce na Microsoft tlačit, aby se o propouštěné zaměstnance pokud možno postaral. „Společnost musí přijmout co největší odpovědnost za to, co propouštěním způsobila,“ řekl pro britský Telegraf finský ministr práce Jari Lindstrom. Konkrétní kroky však nezmínil.