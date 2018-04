Paintballové finále Toulavého smartphonu zná vítěze

Finále soutěže Toulavý smartphone, kterou pořádala redakce Mobil.cz s partnerem Vodafonem proběhlo v sobotu ve Vraném nad Vltavou. Na paintballový zápas o špičkový Samsung Galaxy S III dorazilo 14 finalistů, kteří si to rozdali v bývalé tovární hale proti sobě.

Účastníci se po rozstřílení rozdělili na dvě mužstva a to vítězné vždy postupovalo do dalšího kola. Rozdělilo se na dvě a takto se postupovalo až do finále, v kterém se utkali dva poslední "přeživší". V závěrečné bitvě jednoho proti jednomu, museli účastníci ukořistit vlajku uprostřed haly.

Vítězem se nakonec stal Martin Brumovský z Prahy, který si tak vystřílel smartphone Samsung Galaxy S III. Dárky pak dostali všichni účastníci finále.

Soutěž Toulavý smartphone probíhala celý říjen a redakce Mobil.cz či zástupci partnera Vodafone v jejím rámci navštívili osm měst České republiky. Celkem jsme vítězům kvízů a v závěrečném finále rozdali devět smartphonů. Pro všechny soutěžící jsme měli připravené další dárky a dokud nedošly, rozdávali jsme trička a drobnosti i později příchozím.

Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na shledání u další soutěže.