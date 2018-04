Francouzi zakázali filmovým hvězdám selfie na červeném koberci

Podle organizátorů totiž hosté festivalu focením sebe samých během chůze po schodech jen způsobují zmatky. Kvůli touze po selfie zdržují další filmové hvězdy a ostatní festivalové hosty, program pak neběží podle plánu a vše se mění v jeden neorganizovaný zmatek. Fremaux o tom podle agentury AP informoval ve středečním rozhovoru pro francouzskou rozhlasovou stanici Europe 1.

Důvodem k takto striktnímu zákazu je nicméně i estetická stránka. „Není to hezké. Je to groteskní. Je to směšné. Chceme znovu zavést trochu slušnosti,“ vyjádřil se Fremaux na adresu mobilního fenoménu posledních let, který narušuje důstojnost této akce.

A že to organizátoři se zákazem pořizování selfie na červeném koberci myslí vážně, dokazuje postih hrozící všem hostům, kteří jej nebudou respektovat. Ti totiž nebudou vpuštěni do Palais des Festivals na projekci. Zda se podaří vrátit festivalu pošramocené dekorum, uvidíme již 8. května, kdy bude zahájen jeho již 71. ročník.

Není to ovšem poprvé, co se v souvislosti s festivalem v Cannes o zákazu selfie na červeném koberci mluví. Jejich pořizování totiž organizátoři zakázali již v roce 2015, tehdy šlo ovšem pouze o neoficiální nařízení. Ochranka tak hříšníky mohla pouze důrazně upozornit, že jejich počínání není na takové akci vhodné a že tím jen zdržují ostatní hosty.