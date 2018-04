Filez 3.01, udělejte si pořádek v souborech.

Filez byla zprvu určena jen pro vývojáře, ale s vzrůstající oblibou byla vydána jako freeware pro kohokoli, komu se zalíbí. Získala si výborné hodnocení mezi odborníky a stala se tak jednou z hlavních utilitek pro správu souborů. Mimochodem si ani nedovedu představit výstižnější název. Nová verze 3.01 je od předchozích rozšířena o podporu paměťových karet (SD/CF/Memory Stick), zdokonalené prostředí a rychleji obnovuje informace.Po spuštění se Vám na obrazovce zobrazí list Vašich souborů. Nad seznamem je informace o volném místě a o celkové kapacitě.



V pravém horním rohu je rolovací menu ve kterém vybíráte, jestli chcete pracovat s interní pamětí nebo kartou.

Seznam souborů je seřazen podle abecedy, rychle hledat v něm můžete tak, že napíšete na grafity plošku první písmeno hledaného souboru. Vedle jména souboru je významová ikonka, která informuje o vlastnosti souboru.

Ikonka chipu - soubor je v ROM paměti, zámeček - uzamčená proti kopírování, nelze posílat přes IR, dvojí dokument - soubor se zálohuje tzv. Backup Bit.

Za těmito ikonami jsou volitelné informace. Pomocí rolovacího menu si můžete zobrazit, jakému programu soubor patří, typ souboru, velikost, počet záznamů a atributy. Samozřejmostí je možnost si seznam přeskládat podle těchto informací.



Seznam souborů je dole ukončen řádkem se třemi funkcemi:



Velice šikovná funkce je Hide ROM, po zatrhnutí Vám utilitka nebude ukazovat soubory uložené v paměti ROM.

Hned vedle je funkce Filtr. Tímto si můžete seznam vyfiltrovat podle vámi zvolených kriterií.



V nabídce si vyberete podle čeho vybírat (jména, původce, typu, velikosti, počtu záznamů a atributů) a do řádku pod výběrem můžete upřesnit kritérium.



Tlačítkem Details vyvoláte obrazovku detailního popisu zvoleného souboru. Obrazovka má 3 oddělení, hlavní informuje o názvu, typu, jaké aplikaci soubor patří respektive která aplikace jí vytvořila, velikost, počet záznamů, unikátní ID a verzi ID. V atributovém oddělení můžete měnit vlastnost souborů. Zatrháváním volíte, jestli soubor bude pouze ke čtení, zálohován, skrytý atd.



Poslední oddělení informuje o datumech a časech. Kdy byl soubor vytvořen, změněn a zálohován. Zároveň můžete ze všech tří oddělení soubor mazat, ukládat nebo posílat přes IR.



Dále Filez umí kopírovat nebo přesouvat soubory na paměťovou kartu a funkcí Send list to memo Vám vyexportuje seznam souborů, jejich typ, původce a velikost do Memo padu.



Filez umí také pracovat s kartami s VFS (virtuální souborový systém), práce s touto kartou je jiná jen v tom že na kartě mohou být soubory členěny do adresářů.