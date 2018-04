Fighter Pilot - 3D hry pro Palmy ?

3D hry jsme si zvykli na handheldech vidět zatím jen na strojích s PocketPC platformou. Firma 3DAGames se to nyní rozhodla změnit a vyvinula technologii, která v rámci výkonu počítačů s PalmOS přiblíží tyto hry i těmto handheldům.

Firma se pustila do nelehkého úkolu - dokázat, že tato kategorie her je na současných Palmech zvládnutelná, a to i s procesorem, který není rozhodně pro tyto aplikace stavěný. Je velmi důležité, že engine je vyvíjen nejen pro barevné Palmy, ale i pro černobílé (které dosud mezi uživateli převládají) - požadavkem je pouze operační systém PalmOS 3.0 a vyšší.

První z řady 3D her má být Fighter Pilot. Název vtipně evokuje původní řadu Palmů (Palm Pilot) i stejnojmennou řadu her na jiných operačních platformách. Produkt je nyní ve stádiu závěrečného testování, k dispozici jsou zatím pouze screenshoty.

Hra by měla naplno ukázat schopnosti 3D engine firmy, hráči zde naleznou například:

- 31 úrovní hry

- 20 typů nepřátelských lodí

- 5 stupňů obtížnosti

- zvukové efekty

- sedm zbraňových systémů

apod.

Černobílá verze :



Verze s odstíny šedi :



Barevná verze :