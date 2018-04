FIFA World Cup 2002 data pro Pocket PC a Psion

Korea a Japonsko se v několika příštích týdnech stanou jedněmi z nejnavštěvovanějších zemí, a to samozřejmě nejen přímo sportovními fanoušky, ale také virtuálně prostřednictvím mnoha milionů televizních diváků. Žádnému fotbalovému fanouškovi netřeba vysvětlovat, co se bude v příštích týdnech od 13. 5. do 30. 6. 2002 odehrávat za významný sportovní svátek - jedná se samozřejmě o pravidelně pořádané mistrovství světa ve fotbale.



Marketingové využití FIFA World Cup 2002 je a pochopitelně ještě bude dostatečným lákadlem pro stovky a tisíce firem z celého světa a nevyhne se ani kapesním počítačům. Jedním ze špičkových komerčních produktů přímo souvisejících s mistrovstvím světa ve fotbale je i oficiální databáze WorldCup2002 společnosti Delta. Jedná se o jednu z nejkomplexnějších databází pro Pocket PC vůbec a obsahuje nejen všechna potřebná data o všech skupinách, stadionech, hráčích (včetně obrázků) a samozřejmě také o jednotlivých zápasech na FIFA World Cup 2002, ale také spoustu statistických a historických údajů o všech fotbalových mistrovstvích světa od roku 1930 až do roku 1998. Databáze o rozsahu něco přes 2 MB stojí 15 USD a lze ji updatovat přes internet.



Máte-li doma Psion, můžete si zdarma stáhnout rozpis všech utkání ve formě dokumentu pro Agendu (Fussball WM 2002), rovněž zdarma jsou data pro celkem známý databázový program Liga-5, který jistě budou znát všichni majitelé Psionu, co pravidelně sledují německou Bundesligu. Podobné off-line databáze jistě existují nejen pro Pocket PC a Psion, ale také pro Palm OS kompatibilní počítače a samozřejmě i pro počítače s Windows či Mac OS, stačí je jen na internetu najít a doufat, že budou ke stažení zdarma...