Hit letošního roku už můžete mít i jako mobil. Stojí několik stovek

Točivá hračka, která letos vzala útokem celý svět, se zalíbila i výrobcům mobilů. Firma Chilli International z Hongkongu proto uvedla na trh model Chilli Spinner Phone, který kopíruje vlastnosti této hračky, tedy je možné si s ním v ruce točit.

Vedle otáčecího mechanismu s ložisky jde o jednoduchý „hloupý“ mobil s 1,4palcovým barevným displejem, 32 MB (ne, nejde o překlep) prostoru pro data a slotem pro paměťovou kartu až do velikosti 8 GB. Jeho baterie má kapacitu 280 mAh - větší jsme viděli i v některých chytrých hodinkách. Nabíjet se dá přes standardní microUSB kabel.

Systém neobsahuje takřka žádné aplikace, takže s telefonem si skutečně tak maximálně zavoláte nebo napíšete zprávu na maličké mechanické klávesnici. I když zde najdete i prohlížeč internetu, maličký displej a podpora pouze 2G sítí zajistí, že bude zcela nepoužitelný.

Výrobce jej prodává v šesti barevných provedeních za v přepočtu asi 370 korun. Bohužel je Chilli Spinner Phone dostupný jen v Indii, ale lze ho najít i na lokálním Amazonu, takže by měl jít zaslat i do jiných zemí.

Koncept už mimochodem okopírovali i další výrobci. Našli jsme třeba tento model od výrobce Snexian, který vypadá více jako obyčejný jednoduchý telefon. Točí se s ním pomocí velkého středového tlačítka a jeho cena i výbava jsou podobné těm u modelu od Chilli International.

Ačkoliv je zcela jasné, že jde o pouhou hračku, která bude mít do skutečné použitelnosti opravdu hodně daleko, na diskusním serveru Reddit se už řeší poměrně zajímavá otázka: co kdyby se točením telefon mohl dobíjet? V takovém případě by podobný model daleko větší smysl. Třeba se toho některý výrobce v budoucnu také chytne.