Fiasko na CES v podání Nokie: na Lumii 900 se nesmí sahat

Stánek Nokie na veletrhu CES jako by neměl ani nic společného se sebevědomou premiérou Lumie 900 se Stevem Ballmerem, šéfem Microsoftu. Důvodů je několik. Tím hlavním je ale fakt, že telefon, který má pro Nokii dobýt americký trh, si tu nemůžete ani vyzkoušet.

Lumia 900 tu trůní na stánku za sklem a sáhnout se na ni nedá. Pokud máte štěstí, potkáte jednoho z několika vyškolených zaměstnanců, kteří mají Lumii 900 u sebe. Ochotně vám ji předvedou, ale z ruky telefon nepustí. Ruce pracovníků Nokie tak kolují ve stovkách videí po internetu. Vyjma několika novinářů, kteří měli dojednanou osobní schůzku s pracovníky Nokie, si ostatní telefon přímo na stánku Nokie vyzkoušet nemohli.

Navíc personál o telefonu také mnoho neví, Nokia si se školením moc hlavu nelámala. Když jsme se například ptali na to, jak u fotoaparátu funguje onen Dual Wide Angle mode, dostalo se nám odpovědi, že dotyčný ani netuší, že něco takového telefon má.

Ze stánku, kam jsme mířili za našimi prvními dojmy z Lumie 900, jsme tak odcházeli s prázdnou. Náš jediný dojem je, že telefon se hodně podobá osmistovce, jen je vepředu "placatější", protože krycí sklo není vypouklé. Je také vidět, že je telefon díky displeji větší. Ale to je asi vše, co jsme mohli zjistit.

Ostatně, osob, které se snažily o devítistovce něco zjistit, na stánku firmy zas tak moc nebylo. Nokia prostě není pro Američany zajímavá a hlasité uvedení nového modelu na tom nic nezmění. A tak zatímco na stánku Samsungu probíhala tlačenice okolo modelu Galaxy Note, aktuálně uváděného na americký trh, u Nokie byl vcelku klid. Pravda, podobně to vypadalo třeba i u Motoroly a Sony v případě jejich nových kousků. Jenže tady hrál roli fakt, že jejich stánky byly podstatně větší, přístrojů k vyzkoušení tu byla celá řada a novináři měli možnost se s přístroji zvlášť seznámit během tiskových konferencí a dalších akcí.

Nokia to zkrátka nebude mít na americkém trhu jednoduché a silná partnerství s Microsoftem nebo třeba operátorem AT&T budou jen malou oporou. A podobně to může dopadnout v Evropě.

Faktem totiž je, že Lumia 900 se líbí. Na výstavišti jsme potkali celou řadu amerických i zahraničních novinářů, kteří ji považují za velmi povedený produkt. A to aniž by se s ní mohli seznámit na vlastní oči. Jenže stejně jako v případě windows phone to vypadá, že nové nokie mají jeden problém: sice se líbí, ale nikdo je nechce kupovat.

Tohle se musí zlomit, chce se nám říci. Jenže otázkou je, kdy k takovému zlomu dojde. Jak dlouho ještě může Nokia vydržet vařit z vody?