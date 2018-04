Fešák s kovovým fráčkem – recenze Sony Ericssonu Z550i

Sony Ericsson Z550i potěší velmi slušnou multimediální výbavou. Začít můžeme u MP3 přehrávače, který nabízí všechny běžné funkce, zvládne formáty MP3 a AAC, umí hrát na pozadí a u zavřeného telefonu dokáže zprostředkovat všechny potřebné údaje na vnějším displeji. Základní paměť telefonu – cca 25 MB – na pořádný poslech nestačí, ale díky podpoře paměťových karet lze tento nedostatek nahradit. Zadarmo to ale nebude. Telefon má i stereofonní FM rádio s funkcí RDS. Dvacet nejsilnějších stanic umí rádio uložit automaticky. Samozřejmě stanice jde volit i ručně a stejně tak si je můžete libovolně pojmenovat. Hlasitý poslech nás příliš neohromil a ani dodávaná sluchátka žádného audiofila neohromí – což platí pro poslech rádia i MP3 přehrávače. Ale pro běžný poslech při cestě do školy nebo do práce postačí. Integrovaný fotoaparát nabízí maximální rozlišení 1280 x 1024 obrazových bodů – tedy 1,3 megapixelu. To je dnes ve střední třídě běžné rozlišení. V případě véčka Z550i nás fotoaparát příliš neohromil. Výsledek sice z globálního pohledu není špatný, v porovnání s jinými modely Sony Ericssonu však podprůměrný. Fotografie trpí šumem a výraznou aberací. Pro běžné momentky ze života však bohatě stačí. U videorekordéru potěší možnost neomezené délky nahrávky, ale pouze v rozlišení 176 x 144 obrazových bodů.