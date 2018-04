Fešácké véčko do každé kabelky – recenze Sony Ericsson Z310i

Relativně levná dámská véčka nesmí chybět v nabídce žádného výrobce mobilních telefonů. Především mladé dívky a slečny jsou těmi, na které je tato kategorie zacílena. Model Z310i je pokračovatelem řady véček Z200i a Z300i.

Stručná charakteristika:

Stylový telefon nižší střední třídy s dobrou výbavou.

Oproti předchůdcům přináší především vestavěný fotoaparát, ale také třeba infraport a bluetooth. Oblý design přístroje přímo navazuje na model Z300i, ovšem lesklá čelní strana přináší do této kategorie styl dvakrát dražšího modelu Z610i.

Vzhled a konstrukce – plastové pozlátko

Elegantní oblý design a bílá barva v kombinaci s černou, růžovou, nebo bronzovou barvou a lesklý čelní kryt. Toť stručná charakteristika vzhledu Z310i. Ostrou hranu byste na přístroji hledali marně, všude jsou samé oblinky a pozvolné přechody. Námi testovaná bronzová varianta je vlastně převážně bílým telefonem. To samé platí i pro růžovou verzi, černý SE 310i bílou poněkud více šetří. Bronzový je tak pouze zadní odnímatelný kryt baterie a téměř zrcadlově shodný čelní panel.

Když jsme u zrcadel, jedno se právě na čelní straně nachází. Z310i tak úspěšně maskuje přítomnost vnějšího displeje a také čtveřici ikon nad ním. Monochromatický displej je vidět opravdu teprve až poté, co stisknete boční klávesu pro regulaci hlasitosti. Abyste nezmeškali žádnou událost, je Z310i vybaven čtveřicí ikon, které se rovněž skrývají pod zrcadlovým povrchem. Jednotlivé ikony vás upozorní, že máte zameškaný hovor, nepřečtenou zprávu, pokud dochází baterie, nebo právě telefon nabíjíte, či pokud máte telefon přepnutý do tichého režimu. Je to efektní a zároveň efektivní řešení, jak kompenzovat nevýhodu v pohotovostním stavu neviditelného displeje.

Nad zrcadlovou plochou nalezneme čočku vestavěného fotoaparátu, na pravém boku pak ještě okénko infraportu, jehož dioda při nabíjení telefonu červeně poblikává. Jinak na vnějším plášti již další výrazné prvky nenalezneme, pokud tedy nepočítáme logo výrobce a mřížku hlasitého reproduktoru na zadní straně a systémový konektor na spodu.

Velmi nenápadným prvkem na první pohled je tenká linka, která se táhne z boku na spodní část a na druhý bok. Tato hraje při příchozím hovoru všemi různými barvami.

Zatímco vnější design se vyvaroval jakéhokoli anorektického žiletkového stylu, po rozevření přístroje objevíme zcela plochou klávesnici rozdělenou jen tenkými gumovými linkami, které usnadňují orientaci. Právě mezi linkami nejvíce prosvítá podsvícení klávesnice a nejintenzivnější je v šesti místech průsečíků horizontálních a vodorovných čar. Ve tmě je toto docela nepříjemné. Navigační klávesa a další ovládací prvky jsou od sebe dostatečně oddělené a jejich stisk je, stejně jako stisk numerických kláves, jasný, přesný a bez zbytečně velkého zdvihu.

Trochu pokárat si Sony Ericsson zaslouží za použité materiály. Z310i působí v ruce až příliš plastově. Přitom konstrukční zpracování přístroje je naprosto bezchybné – nikde nic nevrže a vůle kloubu véčka neexistuje.

Dlužni jsme vám ještě zůstali konkrétní rozměry a hmotnost Z310i. S 87 x 46 x 24,5 mm se řadí kamsi do středu velikostního spektra véčkových telefonů, hmotnost 90 gramů patří spíše k těm nižším hodnotám.

Displeje a ovládání – co víc čekat?

Vnější displej Z310i je, jak jsme se již zmínili, pouze monochromatický a má rozlišení 96 x 64 bodů. V pohotovostním stavu zobrazí akorát hodiny, teprve při příchozím hovoru se z něj dozvíme i jinou informaci, pochopitelně jí je jméno nebo číslo volajícího. Hlavní displej je pasivní, má rozlišení 120 x 160 bodů a umí zobrazit 65 000 barev. V této cenové kategorii se jedná o standard, ale pomalu by si zasloužil vylepšení. Displej prostě neurazí ani nenadchne.

Zobrazení na displeji se může řídit právě zvoleným tématem, není ale problém si zvolit svou vlastní tapetu. Ty přednastavené jsou většinou animované, což telefonu dodává na stylovosti. Zajímavou novinkou je, že telefon může automaticky měnit tapetu podle aktuální denní doby. Můžete si nastavit, kdy pro vás začíná večer a kdy ráno a pro oba časové úseky lze zvolit jinou tapetu.

Ovládání Sony Ericssonů je snad notorický známé, už třeba jen tím, že se jako jediné výrazněji odlišuje od jinak zavedených zvyklostí. Z310i tak má tradiční pětisměrnou navigační klávesu, dvě kontextové klávesy, korekční tlačítko a tlačítko pro návrat zpět. Nechybí ani samostatná vypínací klávesa, pomocí které můžete přepínat profily a také klávesa pro zobrazení menu zkratek, kterou Sony Ericsson občas u některého z modelů vynechá.

Baterie – ukazatel zlobí

Výdrž baterie Sony Ericssonu Z310i je zcela v mezích běžných standardů. Očekávat můžete tři až čtyři dny fungování na jedno nabití podle intenzity používání a využívání jednotlivých funkcí přístroje. Při velmi lehkém používání se lze dostat i přes hranici pěti dnů.

U testovaného vzorku nás však trochu zlobil ukazatel stavu baterie. Ten klidně několik hodin po nabití velmi prudce klesl, po jednom dni pak telefon ukazoval, že mu zbývá jen zlomek energie. Fungovat přitom dovedl ještě další dva dny. Navíc, pokud telefon opravdu začne hlásit, že je baterie vybitá, klidně takto vydrží „otravovat“ přes půl dne. Přitom telefon o tomto stavu dává vědět dost hlasitým zvukovým signálem, zavibrováním a rozsvícenou ikonou na vnějším displeji.

Telefonování a zprávy – co více potřebujete?

I levné telefony dnes mohou nabízet téměř kompletní výbavu v oblasti telefonování a zpráv. Sony Ericsson Z310i je toho důkazem. Klasický vícepoložkový adresář pojme 1000 kontaktů (maximálně však 2500 čísel), telefonu nechybí skupiny volajících, vyzváněcí profily, ani schopnost filtrování hovorů, která byla Sony Ericssonům dlouho cizí. Vyzvánění může být polyfonní nebo ve formátu MP3.

Trochu pokárat musíme zvuk při telefonování. Druhá strana si sice na nic nestěžuje, ve sluchátku přístroje je ale zvuk dosti zašuměný a zní trochu plechově. Stejně jako v případě ukazatele stavu baterie je však možné, že je to pouze neduh našeho testovacího, ne zcela finálního kusu.

Rovněž v oblasti zpráv Z310i nic podstatného nechybí. Jde o typický Sony Ericsson, takže editor trpí pro výrobce tradičním neduhem, kdy odpočítává znaky teprve až před koncem psaní zprávy a upozornění na to, že píšete další zprávu na displeji jen problikne. Slovník T9 může psát s diakritikou i bez ní.

Nechybí pochopitelně ani podpora zpráv MMS, se Sony Ericssonem Z310i si přečtete i své emaily. Specialitou Sony Ericssonů, která se rozšířila i do nižších tříd, je čtečka RSS zpráv. Pravda, pro její plnohodnotné využití by již byl zapotřebí lepší displej.

Organizace a data – bohatě postačí

SE Z310i je relativně levný telefon, takže u něj nelze očekávat pokročilé datové funkce. Ovšem zároveň model dokazuje, že funkce jako Bluetooth se zanedlouho dostanou i do nejnižší třídy mobilních telefonů. Z310i nabízí navíc i infraport, takže oproti svému předchůdci Z300 posílil v oblasti konektivity hned dvakrát. Trochu směšně může v této třídě působit podpora datových přenosů EDGE, kterou nedisponují ani mnohé třikrát dražší přístroje Sony Ericssonu. Samozřejmě když přístroj podporuje EDGE, nemůžeme v případě Sony Ericssonu čekat podporu 3G. Nebo jsme měli říci, že 3G nemůžeme očekávat v této třídě?

Rovněž vnitřní paměť o velikosti 14 MB jasně napovídá, že na data a multimédia opravdu Z310i není primárně stavěn. Ovšem organizační schopnosti telefonu naopak potěší. Jak je již i u levných modelů švédsko-japonského výrobce zvykem, výbava v organizační oblasti je téměř kompletní. Hlasový záznamník, až pět nezávislých budíků, kalendář s opakovanými událostmi, úkolovník, poznámky, kalkulačka, stopky i minutka a paměť na tajné kódy. K tomu všemu musíme připočítat ještě případnou bezproblémovou synchronizaci s počítačem, kabel si však budete muset dokoupit sami. Chybí tu snad jen převodník měn a jednotek.

Zábava – java musí stačit

Sony Ericsson Z310i rozhodně není multimediálním přístrojem, to jsme zmínili již několikrát. V této cenové kategorii to však lze těžko očekávat. Hudební schopnosti chybí zcela, tedy pokud nepočítáme aplikaci Music DJ. Pro pobavení v dlouhých chvílích si tak budete muset vystačit s Java hrami. V telefonu jsou předinstalovány dvě hry, solitaire a známý Quadra Pop, aneb variace na téma Tetris.

Oproti svým předchůdcům přidává Z310i i vestavěný fotoaparát. Ovšem jeho VGA rozlišení znamená, že fotografie jsou použitelné maximálně v MMS zprávách nebo na displejích telefonů. Na monitoru stolního počítače snad ani nemá smysl kvalitu obrázků komentovat.

Shrnutí – fajn telefon pro slečny