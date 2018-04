Tarify na míru u Vodafonu zůstávají. Ale raději se na ně ani nedívejte

Ačkoliv je nová nabídka Vodafonu poměrně rozmanitá, leckomu se může postesknout po dosud nabízených tarifech na míru. Pro takové máme dobrou i špatnou zprávu. Tou dobrou je, že Vodafone bude možnost sestavení nabídky podle vlastních představ "podpultově" nabízet i nadále.

Je však zároveň nutné dodat, že to bude stát o něco více než dosud a hlavně mnohem více než u nových sestavených balíčků z férových tarifů. Nabídka individuálních tarifů totiž podražila, a operátor tak vysílá zákazníkům jasný vzkaz: pokud si nevyberete mezi novými tarify, zaplatíte více.

Vypadá to, že ceník individuálních tarifů vytvořil Vodafone jen proto, aby ukázal, jak jsou přednastavené balíčky výhodné. V případě individuálního složení stejných služeb můžete zaplatit až dvojnásobek. Třeba za neomezené SMS si operátor účtuje samostatně 500 korun.

Zatímco za SMS a připojení k internetu zaplatíte stejně, u volání je nutné upozornit na vyšší sazby. U starších tarifů na míru jste například za 50 minut zaplatili 250 korun, nyní to bude 300 korun. Dráž vychází současná "podpultová" nabídka i pro náročnější zákazníky. Za 750 korun dříve uživatel mohl provolat 250 minut, nyní pouze 200 minut. Neomezené volání je pak dražší o celých 500 korun.

Staré Tarify na míru Počet minut 20 minut 50 minut 125 minut 250 minut 400 minut Neomezené volání Cena 110 Kč 250 Kč 500 Kč 750 Kč 1 000 Kč 2 700 Kč

Nové Tarify na míru Počet minut 50 minut 100 minut 200 minut 300 minut 600 minut Neomezené volání Cena 300 Kč 500 Kč 750 Kč 900 Kč 1 400 Kč 3 200 Kč

Pokud tak budete chtít běžný tarif se zhruba 50 volnými minutami, balíčkem se 100 SMS a solidním internetovým připojením s FUP limitem 300 MB, dostanete se rázem na 649 korun, což není zrovna málo. O to překvapivěji vychází srovnání s férovými tarify. Za 799 korun totiž s novou nabídkou dostanete 200 volných minut včetně volání do zahraničí, neomezené SMS do všech sítí a připojení k internetu s FUP limitem 300 MB. Rozdíl pouhých 150 korun tak rázem přinese stovky volných jednotek navíc.

Nové férové tarify Vodafonu Počet volných minut 50 100 200 300 600 neomezeně Po vyčerpání vol. minut 4,99 Kč za minutu Neomezené SMS do vlastní sítě do všech sítí Internet v mobilu 150 MB 300 MB 300 MB 600 MB 1,2 GB 1,2 GB Cena 399 Kč 599 Kč 799 Kč 999 Kč 1 499 Kč 3 299 Kč

Jinými slovy: nenajdete-li v nové nabídce Vodafonu zalíbení, po klasických tarifech na míru už raději nesahejte. Vyjdou vás na mnohem více peněz.