Ferguson D-780 HX

Fyzicky se jedná o úplně obyčejný levný přehrávač – jednočipové řešení od MediaTeku, který sdílí s desítkami dalších přehrávačů, USB vstup, obrazový kompozitní výstup i SCART s RGB, multikanálový zvukový výstup, digitální zvukový výstup a trochu nadstandardně i nejdokonalejší digitální rozhraní HDMI. Přehrávač snadno připojíte prakticky k jakémukoliv zobrazovači.













Čím se od podobné masy Ferguson odlišuje, je výborně zpracovaný firmware, který celý přístroj řídí. Díky němu disponuje funkcemi, které nejsou běžné, a zvyšují tím jeho užitnou hodnotu.

DivX v pohodě se skvělými titulky

Přehrávání DivX filmů je dotaženo k dokonalosti a jednoznačně se jedná o nejsilnější stránku přístroje. Přehraje prakticky jakýkoli DivX (XviD) film, limitem je PAL rozlišení (720 × 576). S ripy ve vysokém rozlišení si neporadí.

Obraz roztahuje na celé stínítko obrazovky (v rámci možnosti zachování korektního poměru stran), soubory načítá rychle a využít lze například velmi plynulý rychloposuv – to je jedna z disciplín, kde většina přehrávačů končí zastavením obrazu, případně zamrznutím přístroje.

Velikým plusem jsou možnosti přehrávání titulků z externích souborů (sub, srt, smi, txt). Disponuje jednak bezchybnou českou diakritikou a možností výběru z mnoha znakových sad, ale navíc si s jejich zobrazením můžete dopodrobna vyhrát. Lze měnit velikost písma (malé, střední, velké), barvu, font, podbarevní, ohraničení, umístění v obraze, zalamování. Titulky si přizpůsobíte po libosti a s jejich čtením nemusí mít problém ani špatně vidící babička. Přebarvení však ocení i člověk s perfektním zrakem – nebude mít problém se čtením titulků v bílých scénách.









Muzika a fotky bez potíží

Přehrávání muziky v MP3 nabízí pohodlné menu, ve kterým procházíte adresáři – knihovna podle ID3 tagů se nevytváří. Jejich informace však vypisuje, a tak vždy víte, co posloucháte. Veškeré zobrazení je bohužel jen na připojeném televizoru, displej ukazuje jen čas…

Prohlížení fotografií potěší schopností jejich reprodukce ve vysokém rozlišení – na FullHD televizoru vypadají skvěle. I snímky z 10Mpx fotoaparátu se načítají svižně.









Obraz, zvuk a obsluha

Přehrávač byl zapojen do 42“ FullHD televizoru Gogen 42783 TFT, zesilovače Yamaha AX-892 a špičkových reprosoustav Xavian XN-185 II. Obraz byl výborný, byl limitován spíš kvalitou záznamu než přehrávačem samotným. Se zvukem to bylo trochu horší – zní poutavě a barevně, ale někdy příliš agresivně a uměle. Na levnějších sestavách převodníky do analogového signálu svoji práci odvedou, lepší kvalitu ale nabízí výstup digitální. Jen pozor – po zapnutí přehrávač někdy pošle velmi nepříjemný vysokofrekvenční signál… pokud by měl zesilovač nastavenou větší hlasitost, mohly by se poškodit reprosoustavy. Obsluha je jednoduchá, nepotěšil mne jen dálkový ovladač, se kterým musíte mířit přímo na čelo přístroje.

Proč koupit?

Protože je to univerzální DVD přehrávač se širokou podporů DivX filmů. A je to odborník na titulky!

Základní parametry

Ferguson D-780 HX, cena: 2 600 Kč

Rozměry/hmotnost: 430 x 230 x 34/neudává

Audiofromáty: CD-Audio, MP3, WMA

Videoformáty: DVD Video, SVCD, VCD, DivX 3.x, 4.x, 5.x včetně DivX PRO, XviD

MPEG-1, MPEG-2, Nero Digital Standard, JPEG,

Titulky: srt, sub, smi, ssa, txt, sub/idx

Audio výstupy: USB, kompozitní, RGB přes SCART, HDMI výstup (až 1080i), komponentní

Video výstupy: S/PDIF výstup (koaxiální), Analogový 5.1 výstup (Stereo, PCM, DD, DTS),

Dolby Digital/DTS/MPEG 5.1 Digital výstup (přes SPDIF výstup)

Klady a zápory

+ skvělé možnosti nastavení titulků u DivX, výborný obraz, rychlé reakce

- horší zvuk, horší dálkový ovladač, nemá S-Video výstup