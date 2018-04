Ferguson AV-770 AV Receiver

AV receiver je srdcem každého správného domácího kina. Stará se o dekódování prostorových formátů, o zesílení zvuku do reprosoustav, o oddělení basového signálu pro subwoofer a v neposlední řadě přepínání zdrojů zvuku i obrazu. Můžete k němu připojit všechny své přehrávače a přepínat mezi nimi jen stiskem tlačítka na jednom ovladači.

Ferguson zaujme už při vybalování z krabice – oproti konkurenci ze stejné cenové kategorie, tedy té nejnižší, je nezvykle těžký a robustně provedený. Na svědomí to má mohutný transformátor, rozměrný chladič výkonových stupňů a také kovový čelní panel. Receiver je vlastně kovový prakticky celý.

První ne úplně obvyklý prvek výbavy je USB port na čelním panelu. Můžete tak přehrávat muziku, fotky i DivX filmy přímo z paměťové klíčenky nebo MP3 přehrávače přímo na receiveru. Pokud si přístroj koupíte spolu s firemním DVD přehrávačem, tak ale jeho přítomnost moc neoceníte – budete mít USB vstupy dva. Během přehrávání máte k dispozici jednoduché menu, ve kterém vybíráte adresáře či skladby k přehrání. Menu se zobrazí na připojeném televizoru, bohužel však jen při analogovém propojení, s HDMI to nefunguje.





HDMI na půli cesty

Tím se dostáváme k nadstandardní výbavě, která je v nízké cenové kategorii neobvyklá. Tou je trojice HDMI vstupů a jeden HDMI výstup. HDMI je nejkvalitnější a nejmodernější způsob propojení komponent domácího kina – obraz i zvuk se přenášejí plně digitálně, bez komprese a na velké vzdálenosti. Poradí si i s plným HD obrazem a posledními generacemi prostorového zvuku s vysokým rozlišením.

Do těchto vstupů tak můžete připojit DVD přehrávač, rekordér, Blu-ray přehrávač nebo Playstation, do výstupu televizor a současně s přepnutím vstupu na receiveru se přepne i obrazová cesta a nemusíte štrachat pro ovladač televizoru. Přepínání funguje bez potíží pro všechny druhy signálů, ale je zde jedno velké ALE. Ferguson vstupy opravdu jen přepíná a nevezme si z nich zvukový signál, tak jak to dělá mnohá konkurence. Zvuk z přehrávače tak musíte vést paralelně ještě jednou, digitálním kabelem. To je škoda.

Z hlediska ostatních připojovacích míst zesilovači nechybí nic podstatného – má dostatek digitálních i analogových stereofonních vstupů, jeden přímý multikanálový vstup, nechybí ani přepínané obrazové vstupy. Reprosvorky jsou šroubovací, kabel o průřezu 4 milimetrů čtverečních pozřou bez problémů.

Pohodlně na obrazovce

Další v levné kategorii nezvyklou vymožeností je OSD menu, které lze zobrazit na připojeném televizoru. Díky němu můžete přehledně nastavovat všechny potřebné parametry – hlasitost jednotlivých kanálů, časové zpoždění kanálů, volbu velikosti reprosoustav (potažmo dělicího kmitočtu pro subwoofer) a konfiguraci jednotlivých vstupů. Opět – pro zobrazení musí být televizor připojen analogově.





Nepohoršete sousedy!

Výkon zesilovače, výrobcem deklarovaných 7x 100 W, je více než dostatečný pro hlasité a razantní ozvučení i větších místností. Běžně velký obývák dokáže rozechvět v základech, limitem hlasitosti poslechu nebude receiver, ale spíš vlastní zdraví a dobré sousedské vztahy.

Poslouchali jsme především na špičkových regálových reprosoustavách Xavian XN-185II, Blu-ray přehrávači Samsung DB-P1000 a televizoru Gogen 42783 TFT.

Zvuk zesilovače je velmi dobrý, mohutný, dynamický, barevný. Horší je to s přirozeností zvuku – především vyšší a vysoké kmitočty znějí trochu nepřirozeně uměle. Celkově se poslouchá dobře, především filmový zvuk či jednodušší muzika. Pro přehrávání hardrocku v koncertní hlasitosti, jazzu či vážné hudby bych ho však nepoužil.

Proč koupit?

Protože je to AV receiver, který za solidní cenu obslouží všechny audio a video prvky vaší domácí sestavy. Nedosahuje kvalit drahých přístrojů, ovšem výrazně za nimi nepokulhává. A cena je třetinová.

Za zapůjčení přístrojů značky Ferguson děkujeme www.acomp.cz.

Základní parametry Ferguson AV-770

cena: 9 300 Kč

Rozměry/hmotnost: 434 x 372 x 132 mm/12 kg

Audio vstupy/výstupy: 4x stereo cinch, 1x AUX, 1x TAPE IN, 1x 7.1 DIRECT IN

3x digitální koaxiální, 4x digitální optický/1x 7.1 DIRECT OUT, 1x sluchátka 6,3mm, 1x REC. OUT, 1x Subwoofer LINE OUT, 1x digitální koaxiální

Video vstupy/výstupy: 4x kompozitní, 4x S-Video, 2x komponentní, 3x HDMI/1x kompozitní, 1x kompozitní MONITOR OUT, 1x S-Video MONITOR OUT, 1x komponentní , 1x HDMI

Výkon: 7x 100 W

Audiofromáty: MP3, DD, DD-EX, DTS, DTS-ES

Videoformáty: Divx, XviD



Klady a zápory

+ přehrávání multimédií přímo v receiveru, HDMI switch, výborný poměr výkon/cena

- zkreslení vyšších kmitočtů, z HDMI nebere zvuk, při otáčení drhne ovladač hlasitosti