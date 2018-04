Už jste se vyfotili s kachním pyskem? Dokonalá selfie může být smrtelná

Na selfie se můžete tvářit například jako boss podsvětí, drogový dealer, propagátor bezpečné jízdy nebo jako úspěšný obchodník. Možností je opravdu hodně. Snímky pořizuji ženy, muži, mladí, staří, hezcí i tací, jimž příroda nadělila jiné přednosti.

Selfie na Miss Oscarová selfie a současně nejsdílenější snímek na Twitteru patrně inspiroval také moderátora a současně autora scénáře letošního ročníku soutěže Česká Miss Libora Boučka. Při pořizování selfie v přímém přenosu však dělal skrytou reklamu společnosti Apple, údajně nechtěně (více čtěte zde).

Asi nejznámějším autoportrétem poslední doby, který během pár okamžiků obletěl doslova celý svět, je skupinový snímek moderátorky Ellen DeGeneresové z letošních Oscarů (více zde). Inspirovali se jím i tvůrci kultovního animovaného seriálu či dánský výrobce stavebnic (více o parodiích najdete zde).

Vede kachní pysk, oblíbené jsou i zvířecí selfie

Oscarový snímek na nějaký čas zcela zastínil jiný fenomén, který je se selfie nerozlučně spjat. Duck face, v češtině asi nejpříhodněji kachní pysk, na nás číhá napříč internetem. Tento způsob sebezachycení je rozšířený především mezi teenagery. Avšak mnohým chybí ona potřebná soudnost. Ale internet se aspoň baví.

S heslem "každý může mít svou selfie" stoupá oblíbenost rodinných autoportrétů či snímků s domácími zvířaty. První reálné zvířecí selfies vznikly v londýnské zoologické zahradě, když si dvanáctiletý sameček lemura jménem Bekily od ošetřovatelky půjčil fotoaparát a pořídil několik povedených autoportrétů (více o netradičním autoportrétu najdete zde).

Selfie si pořídil i lemur z londýnské zoo:

VIDEO: Lemur se zmocnil foťáku a vyfotil selfie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mnohé snímky vznikají také coby prostředek k porovnání dílčích úspěchů při tělesných změnách, nejčastěji v posilovnách, šatnách či koupelnách, v nichž lze využít odrazů v zrcadlech.

Ještě před stisknutím spouště by však mnohdy bylo záhodno se zajímat, co vše se do záběru nejen v odrazu v zrcadle ještě dostalo. Nepořádek v místnosti, který vzhledem k množství takových snímků může směle vytvořit samostatnou podskupinu autoportrétů, je přitom tím nejmenším zlem.

Miliony fotografií na internetu Jen na Instagramu je po zadání hashtagu #selfie k prohlížení nabídnuto téměř 95 milionů snímků. Další miliony pak pod různými odvozeninami, nejvíc pod hashtagem #selfies. Tím uživatelé označili téměř 8,5 milionu autoportrétů. A jak si vede oblibený duck face? Pod hastagem #selfieduckface je k dispozici 262 snímků, avšak pod #duckface již více než pět milionů.

Jelikož to nejsou žádné profesionální snímky, hraje kompoziční stránka selfie zcela vedlejší roli. Jenže autoři se pak často neostýchají zveřejňovat například i nepovedené rozmazané fotografie. Výjimkou nejsou ani autoportréty ještě z postele krátce po probuzení. Ale napadlo by vás udělat selfie, na níž byste předstírali spánek? Řadu uživatelů smartphonů ano.

Chorobná touha po perfektní selfie

Jakkoli je však selfie oblíbená, nese s sebou i vážnou hrozbu. Velmi nebezpečná je zejména pro lidi, kteří trpí dysmorfofobií, tedy chorobnou posedlostí vlastním vzhledem. V dalších uživatelích pak může tuto posedlost snadno vyvolat. Britský mladík za touhu dosáhnout perfektního snímku málem zaplatil vlastním životem.

"Neustále jsem hledal perfektní selfie a ve chvíli, když jsem si uvědomil, že to nejde, chtěl jsem zemřít. Ztratil jsem přátele, školu, zdraví a skoro i svůj život," řekl pro list The Mirror devatenáctiletý Danny Bowman. Byl tak posedlý, že dokonce opustil školu. Dlouhých šest měsíců pak focením sebe samého trávil každý den deset hodin, během nichž pořídil až 200 snímků.

Poté, co se mu nedařilo pořídit dokonalý snímek, se předávkováním léky pokusil o sebevraždu. Před smrtí ho zachránila matka. Následovala léčebná terapie, jejíž součástí bylo i navykání na odloučení od iPhonu. Právě ten byl po dlouhých šest měsíců mladíkovým nejlepším kamarádem. Desetiminutové intervaly bez telefonu se postupně prodloužily až na hodinu.

O oblíbenosti selfies svědčí i fakt, že toto slovo získalo titul Slovo roku 2013 Oxfordského anglického slovníku. V něm je definováno jako "uživatelská fotografie sebe samého pořízená obvykle smartphonem či webovou kamerou a nahraná na sociální síť".

A jak vlastně fenomén jménem selfie vznikl? Je za ním ostražitost uživatelů, kteří se jen obávají s prosbou o pořízení fotky svěřit telefon do ruky náhodného kolemjdoucího, či snaha dosáhnout odlišného dojmu od běžného snímku? Napište nám svůj názor do diskuze.