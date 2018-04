Fenomén iPhone

Už od samotného počátku, ještě dříve, než se konkrétní podoba iPhonu vůbec zrodila v hlavách konstruktérů, bylo jasné, že půjde o něco výjimečného. A to nejenom proto, že se mělo jednat o první telefon od Applu, ale také kvůli dlouhé době, kterou jsme si museli na přístroj počkat.

U běžných producentů spotřební elektroniky to trvá maximálně rok, v závislosti na složitosti produktu. Obvykle nejdříve unikne pár fotografií a neúplné specifikace nějakou neoficiální cestou, pak na veletrhu anebo běžnou tiskovou zprávou je telefon představen, poté se netrpělivě čeká na pár finálních kousků pro novináře, načež se přístroj dostane do běžného prodeje a k operátorům.

Ovšem iPhone byl dlouhou dobu pouze jakousi chimérou: všude se to hemžilo spekulacemi, fanouškovskými návrhy, neurčitými vyjádřeními a samotný Apple zůstával tajemný jako hrad v Karpatech.

Dobře to dokládá krátká zprávička ze sklonku roku 2004 (!). Tehdy se už vědělo, že se výsledný produkt bude jmenovat iPhone, že se na jeho vývoji bude snad podílet Motorola, ale menu a ovládání má být čistě applovské, což bude mít za následek i těsnou spolupráci s iTunes.

Do oficiálního uvedení však chyběly ještě více než dva roky. Taková doba k čekání mnohé fanoušky dráždila k nepříčetnosti, což mělo za následek desítky návrhů, jak by telefon jejich snů mohl vypadat. Některé byly docela obskurní, jiné se jasnozřivě blížily realitě a z dalších by klidně mohly vzniknout životaschopné koncepty.



Jako raketa

Konec všem dohadům a spekulacím učinil až devátý leden tohoto roku, kdy byl iPhone oficiálně představen. U jiných firem by taková událost byla rutina, která by po pár dnech zapadla pod nánosem dalších zpráv. Ale ne tato. Nedlouhé vystoupení Steva Jobse mělo za následek nejenom zvýšenou nervozitu hraničící s hysterií některých Apple-pozitivních jedinců, ale také raketový vzestup akcií firmy.

